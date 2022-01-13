Туристический сервис Momondo составил рейтинг стран, идеальных для совмещения путешествий и работы. Так, лучшим местом для такого стиля отдыха оказалась Португалия.

Так, в список вошло 111 стран — эксперты оценивали их по 22 критериям в 6 категориях: путешествия, цены, здоровье и безопасность, удаленная работа, развлечения и погода. По каждому из параметров выставляли оценки от 100 до 10. К примеру, Португалия хоть и лидер в рейтинге, но у этой страны все плохо с погодой — всего 37 очков из 100. Также у любителей удаленной работы могут возникнуть проблемы — всего 59 очков из 100.

На втором месте — Испания. Здесь с погодой все еще печальнее — 30/100. Тройку лидеров замыкает Румыния.

Так, топ-10 лучших стран для путешествий выглядит следующим образом:

Португалия — 100/100; Испания — 93/100; Румыния — 92/100; Маврикий — 90/100; Япония — 90/100; Мальта — 89/100; Коста-Рика — 86/100; Панама — 85/100; Чехия — 84/100; Германия — 83/100.

Примечательно, что Украина оказалась на 55 месте — наша страна получила общую оценку в 54 из 100. Так, у нас очень хорошие цены — 92/100, а также неплохие условия для путешествий — 76/100. Правда, погода очень переменчивая, если сравнивать с теплыми странами — всего 11 очков из 100.

Эта подробная статистика поможет украинцам определиться, куда полететь отдохнуть в 2022 году, а при необходимости и поработать. В прошлом году жители нашей страны летали расслабиться в Турцию, Египет и даже Дубай. Правда, и про Одессу не забывали — вполне себе популярное туристическая локация.