Туристический сервис Momondo составил рейтинг стран, идеальных для совмещения путешествий и работы. Так, лучшим местом для такого стиля отдыха оказалась Португалия.
Так, в список вошло 111 стран — эксперты оценивали их по 22 критериям в 6 категориях: путешествия, цены, здоровье и безопасность, удаленная работа, развлечения и погода. По каждому из параметров выставляли оценки от 100 до 10. К примеру, Португалия хоть и лидер в рейтинге, но у этой страны все плохо с погодой — всего 37 очков из 100. Также у любителей удаленной работы могут возникнуть проблемы — всего 59 очков из 100.
На втором месте — Испания. Здесь с погодой все еще печальнее — 30/100. Тройку лидеров замыкает Румыния.
Так, топ-10 лучших стран для путешествий выглядит следующим образом:
- Португалия — 100/100;
- Испания — 93/100;
- Румыния — 92/100;
- Маврикий — 90/100;
- Япония — 90/100;
- Мальта — 89/100;
- Коста-Рика — 86/100;
- Панама — 85/100;
- Чехия — 84/100;
- Германия — 83/100.
Примечательно, что Украина оказалась на 55 месте — наша страна получила общую оценку в 54 из 100. Так, у нас очень хорошие цены — 92/100, а также неплохие условия для путешествий — 76/100. Правда, погода очень переменчивая, если сравнивать с теплыми странами — всего 11 очков из 100.
Эта подробная статистика поможет украинцам определиться, куда полететь отдохнуть в 2022 году, а при необходимости и поработать. В прошлом году жители нашей страны летали расслабиться в Турцию, Египет и даже Дубай. Правда, и про Одессу не забывали — вполне себе популярное туристическая локация.