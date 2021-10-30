Где отдыхать в Египте зимой

Когда наступают зимние холода, температура воздуха опускается ниже нуля, вокруг снег, мы всегда вспоминаем теплое лето и хотим вернуться в солнечные дни. Зимой это возможно, стоит только взять отпуск и поехать отдыхать в теплые страны.

Самым популярным местом отдыха за границей зимой стал Египет. Тысячи украинцев летят туда отдыхать зимой после праздников. Но чтобы ваш отдых в Египте зимой был удачным, надо знать несколько нюансов.

Если вы думаете, какой зимний месяц лучше выбирать для отдыха, то остановите свой выбор на январе или феврале, ведь после новогодних праздников цены на путевки снижаются.

Зима для Египта, как и для нас, самое холодное время года. Только если в Украине температура может достигать 20°C ниже нуля, то в курортной стране она держится на уровне 21-24 °C выше нуля днем и 16-17 °C ночью; температура воды – 20-22°.

Но стоит помнить, что зима в Египте очень ветреная, что может вызвать дискомфорт, потому что, несмотря на теплую погоду, ветер – холодный. Поэтому нужно правильно выбрать курорт, чтобы отдых приносил удовольствие.

Среди самых популярных курортов у украинцев: Хургада, Шарм-эль-Шейх, Марса Алам.

Отдых в Хургаде будет, наверное, самым холодным в это время года, ведь она находится на равнине, где ветры ощущаются больше, а рядом находится пустыня.

Конечно, этот курорт имеет в своем арсенале защищенные от ветра бухты и гостиницы, где есть бассейн с подогревом, но полностью защитить местность не удается.

Марса Алам – самый восточный курорт Египта, зимой он самый теплый, расположен на 300 км ниже Хургады. Температура воздуха здесь самая высокая, никогда не опускается ниже 24 °C, а температура воды – 22 °C. Нельзя сказать, что в Марса Аламе вовсе не веют ветры, но в отелях-бухтах туристам будет очень комфортно.

Шарм-эль-Шейх – самый популярный курорт в Египте среди туристов как летом, так и зимой. Это неудивительно, ведь здесь есть все комфортные условия для отдыха.

Здесь более холмистый рельеф, поэтому город защищен от ветра. Но температура воздуха ниже, чем в Марс Аламе, ночью может достигать даже 15 °C. В то же время здесь выше температура воды за счет кораллов, которые нагреваются от солнца.

Так как в Египте зимой не курортный сезон, цены становятся более доступными. Поэтому зимой можно заказать тур от $700 на двоих взрослых в 5-звездочный отель, а если брать горящие путевки, то можно обойтись даже $500.

Египет подходит не только тем, кто любит пляжный отдых, но и туристам, которые за активный отдых. Здесь на выбор есть множество экскурсий: от пирамид до катания на яхтах, можно любоваться красотой мечетей или познавать подводный мир. Здесь каждый найдет развлечения себе по вкусу.

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