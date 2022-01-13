Туристичний сервіс Momondo склав рейтинг країн, ідеальних для поєднання подорожей та роботи. Так, найкращим місцем для такого стилю відпочинку виявилася Португалія.

Так, до списку увійшло 111 країн — експерти оцінювали їх за 22 критеріями у 6 категоріях: подорожі, ціни, здоров’я та безпека, віддалена робота, розваги та погода. По кожному з параметрів виставляли оцінки від 100 до 10. Наприклад, Португалія хоч і лідер у рейтингу, але у цієї країни все погано з погодою — лише 37 очок зі 100. Також у любителів віддаленої роботи можуть виникнути проблеми — лише 59 очок зі 100.

На другому місці – Іспанія. Тут із погодою все ще сумніше – 30/100. Трійку лідерів замикає Румунія.

Так, топ-10 найкращих країн для подорожей виглядає так:

Португалія – 100/100; Іспанія – 93/100; Румунія – 92/100; Маврикій – 90/100; Японія – 90/100; Мальта – 89/100; Коста-Ріка – 86/100; Панама – 85/100; Чехія – 84/100; Німеччина – 83/100.

Примітно, що Україна опинилася на 55 місці – наша країна отримала загальну оцінку у 54 зі 100. Так, у нас дуже хороші ціни – 92/100, а також непогані умови для подорожей – 76/100. Щоправда, погода дуже мінлива, якщо порівнювати з теплими країнами – лише 11 очок зі 100.

Ця докладна статистика допоможе українцям визначитися, куди полетіти відпочити 2022 року, а за необхіднійстю й попрацювати. Минулого року жителі нашої країни літали розслабитись у Туреччину, Єгипет і навіть Дубай. Щоправда, і про Одесу не забували — цілком популярна туристична локація.