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Google назвал самые популярные места для отдыха в Украине

29 сентября 2021, 12:17 Микола Олефіренко
Туризм Украины

Компания Google опубликовала список самых популярных туристических мест в Украине. Данные были предоставлены по запросу ДАРТ, и они основаны на статистике поисковых запросов через сервисы Поиск и Google Карты за 2021 год.

Самые популярные природные парки Украины в 2021 году:

  1. Бакота
  2. Аскания-Нова
  3. Тустань
  4. Синевир
  5. Голубые озера

В этом году украинцы предпочли отдыхать в пределах страны в списке городских парков и развлекательных зон лидирует аквапарк в курортной Одессе. Второе место за зоопарком Киева, а замыкает тройку лидеров аквапарк в Бердянске. На четвертом месте оказался огромный Центральный парк культуры и отдыха им. Максима Горького в Харькове, а пятое место за киевским ботаническим садом.

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Отдых возле моря привлекал украинцев и в этом году. Среди пляжных локаций у моря больше всего искали Железный порт, Кирилловку, Коблево, Черноморск и Лазурное.

Желающих отдохнуть от городской суеты в горах тоже нашлось предостаточно — чаще всего искали Буковель, Драгобрат, Яремче и Солотвино.

Путешествовать по Украине можно не только летом — осень также подходит для прогулок по паркам и уникальным локациям. К примеру, на выходные можно съездить в Ворохту и насладиться видами карпатских гор.

Узнать о лучших местах для путешествия осенью 2021 по Украине можно в подборке от Факты ICTV.

Теги
Google , подорож , Подорожі Україна
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