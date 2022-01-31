С развитием информационных технологий в мире все популярнее становятся профессии, которые позволяют работать удаленно.

Такая работа дает возможность свободно путешествовать, не быть привязанным к одному месту, менять обстановку в поисках вдохновения и повышения продуктивности.

В последнее время для переезда фрилансеры все чаще выбирают города Западной Украины. Факты ICTV решили проанализировать, стоит ли ехать в Ивано-Франковск для работы на удаленке. О жилье, ценах и особенностях города – читайте дальше в материале.

Ивано-Франковск – это город с многовековой историей, давними традициями, неординарной художественной жизнью и динамичной экономикой.

Местный спокойный ритм жизни очень отличается от шумной столицы, что и привлекает туристов. Погодные условия в Ивано-Франковске достаточно комфортные, хоть и часто возможны осадки и повышенная влажность. Температура вписывается в средний показатель по Украине.

Жилье

Цены на жилье в Ивано-Франковске значительно ниже, чем в столице Украины. В частности, однокомнатную квартиру можно снять за 3-4 тыс. грн в месяц.

Если вы хотите снять жилье с современным ремонтом, то придется выложить немного больше, цены колеблются от 5 до 8 тыс. грн в месяц.

По данным Государственной службы статистики Украины, в конце 2021 года средняя заработная плата жителей Ивано-Франковской области достигла отметки в 11 905 грн.

Жителям соседней Львовской области платили в среднем 12 750 грн. А самая высокая зарплата зафиксирована в декабре прошлого года в Киеве – 21 144 грн.

Общественный транспорт

Стоимость одной поездки в троллейбусах и автобусах КП Электроавтотранс будет составлять 10 грн, а в частных маршрутках – 8 грн.

Однако у пассажиров, которые пользуются коммунальным транспортом, есть возможность сэкономить. При оплате бесконтактной банковской картой или посредством смс стоимость поездки составит 8 грн. При оплате транспортной картой Галка – 6 грн, а при оплате студенческой картой Галка – 5 грн.

Кстати, по Франковску очень удобно передвигаться пешком. Достаточно 40 минут, чтобы дойти от окрестностей до центра, там есть много пешеходных зон, парков и скверов.

Если же у вас есть водительское удостоверение и вы хотите передвигаться по городу с комфортом, можете арендовать авто. Стоимость машины на несколько дней будет составлять от 850 грн. Если же арендовать транспорт на месяц – дневная стоимость может опуститься до 650-700 грн.

Что касается топлива, в среднем за литр А-95 на заправке придется отдать 32,67 грн, а за дизель – 32,14 грн. А-92 обойдется водителям в 31,88 грн.

Цены на еду в Ивано-Франковске

Средняя стоимость продуктов в Ивано-Франковске:

Вода, 1,5 л – 12,87 грн

Молоко, 1 л – 22,79 грн

Буханка свежего белого хлеба, 0,5 кг — 13 грн

Белый рис, 1 кг – 28 грн

Яйца, упаковка на 12 штук – 25.47 грн

Куриная грудка, 1 кг – 91.44 грн

Говяжья вырезка, красное мясо, 1 кг — 128.71 грн

Яблоки, 1 кг — 19.04 грн

Бананы, 1 кг – 27.35 грн

Апельсины, 1 кг – 31.37 грн

Помидоры, 1 кг – 33.25 грн

Картофель, 1 кг – 10.73 грн

Проблем с выбором ресторанов или кафе во Франковске не будет. В городе есть много разнообразных заведений, где можно что-то перехватить или продегустировать галицкую кухню.

Например, за франковский завтрак и капучино в кафе Мануфактура вам придется заплатить 160 грн. Цены на десерты в кафе-кондитерской Delikacia стартуют от 38 грн.

В колоритном ресторане Сімейна ресторація Мулярових борщ с салом и драники со сметаной обойдутся вам в 100 грн. А бургер с курицей и яйцом в ресторане Urban Space 100 будет стоить 92 грн.

Также в Ивано-Франковске пользуются популярностью такие заведения как паб Десятка, ресторан Шампанерія, ШпиндеL’, Вино & мясо, Кабукі, Ростерія кави, Фабрика кави, Говорить Івано-Франківськ, Завод ПромПрилад и другие.

Коворкинг в Ивано-Франковске

Коворкинг – это идеальное место для людей, которые не любят работать дома, стремятся к общению и офисной атмосфере. В Ивано-Франковске есть удобные коворкинги с быстрым интернетом и уютной атмосферой.

Одним из самых популярных является Promprylad.Coworking, который работает круглосуточно. Один час работы будет стоить вам 50 грн, а коворкинг с дневным абонементом – 250 грн. За месячный абонемент с фиксированным местом придется заплатить 3,5 тыс. грн. В стоимость входит доступ к шкафам, кухне, комнатам переговоров, душу и местам для отдыха.

Также в Ивано-Франковске есть такие коворкинги как Myglobal Workspace, Корпус 13, Space 282, Coworking-if. Однако каждый день в городе растет количество больных Covid-19, в этот период лучше работать дома, чтобы минимизировать контакты с людьми.

Что касается скорости интернета в городе, то качество передачи данных очень отличается у разных провайдеров.

Скорость загрузки может начинаться от 5 Мбит/с и достигать отметки в 121 Мбит/с. Этого более чем достаточно для полноценной работы, просмотра видео в хорошем качестве или загрузки объемных документов и файлов.

Медицина и карантин в Ивано-Франковске

В Ивано-Франковске есть немало частных и государственных клиник, где можно получить медицинскую помощь. В частности, пользователи сети советуют обратить внимание на следующие учреждения:

Медицинский центр Оксфорд Медикал Ивано-Франковск

Медицинский центр Med-Atlant

Medhouse

Медицинский центр Доктор Царук

Клиника репродуктивной медицины Экстрамед

Медицинский центр Medilor

Лечебно-диагностический центр Diakik

Из-за стремительного роста количества новых случаев заболеваемости Covid-19, Ивано-Франковск и область находятся в “красной” зоне карантина. С 24 января там начали действовать строгие карантинные ограничения. Запрещается:

работа заведений общепита (баров, ресторанов, кафе и т.д.), кроме адресной доставки и заказов на вынос;

работа ТРЦ и других развлекательных заведений, кинотеатров, театров;

работа непродовольственных рынков и магазинов, спортзалов, бассейнов и фитнес-центров;

работа учебных заведений, кроме заведений, в которых 100% работников имеют зеленые COVID-сертификаты;

работа заведений культуры, кроме историко-культурных заповедников, проведение кино- и видеосъемки.

Следует отметить, что указанные ограничения не будут действовать в тех случаях, когда 100% сотрудников (организаторов) и посетителей (участников) указанных заведений (мероприятий) будут полностью вакцинированы и будут иметь зеленый Covid-сертификат, отрицательный результат ПЦР-тестирования или экспресс-тестирования на антиген (действителен 72 часа), или сертификат о выздоровлении.

В общем, Ивано-Франковск — это идеальный город для тех, кому не хватает уюта и кто устал от постоянной суеты и безумного ритма жизни.

Там невысокие цены на недвижимость, много атмосферных заведений, вкусная еда, а также достаточно развлечений и интересных мест для досуга. Поэтому Ивано-Франковск вполне подходит не только для туристических путешествий, но и для длительного проживания.