Із розвитком інформаційних технологій у світі дедалі популярнішими стають професії, які дозволяють працювати віддалено.

Така робота дає можливість вільно подорожувати, не бути прив’язаним до одного місця, часто змінювати обстановку в пошуках натхнення та підвищення продуктивності.

Останнім часом для переїзду фрілансери все частіше обирають міста Західної України. Факти ICTV вирішили проаналізувати, чи варто їхати в Івано-Франківськ для роботи на віддаленні. Про житло, ціни та особливості міста – читайте далі у матеріалі.

Івано-Франківськ – це місто з багатовіковою історією, давніми традиціями, неординарним мистецьким життям та динамічною економікою.

Місцевий спокійний ритм життя дуже відрізняється від шумної столиці, що і приваблює туристів. Погодні умови в Івано-Франківську досить комфортні, хоч і часто можливі опади та підвищена вологість. Температура вписується у середній показник по Україні.

Житло в Івано-Франківську

Ціни на житло в Івано-Франківську значно нижчі, ніж у столиці України. Зокрема, однокімнатну квартиру можна зняти за 3-4 тис. грн на місяць.

Якщо ж ви хочете зняти житло із сучасним ремонтом, то доведеться викласти трішки більше, ціни коливаються від 5 до 8 тис. грн на місяць.

За даними Державної служби статистики України, наприкінці 2021 року середня заробітна плата мешканців Івано-Франківської області досягла позначки 11 905 грн.

Жителям сусідньої Львівської області в середньому платили 12 750 грн. А найвища зарплатня зафіксована у грудні минулого року в Києві – 21 144 грн.

Громадський транспорт

Вартість однієї поїздки у тролейбусах та автобусах КП Електроавтотранс становитиме 10 грн, а в приватних маршрутках – 8 грн.

Проте у пасажирів, які користуються комунальним транспортом, є можливість заощадити. При оплаті безконтактною банківською карткою або за допомогою смс вартість поїздки становитиме 8 грн. При оплаті транспортною карткою Галка – 6 грн, а при оплаті студентською карткою Галка – 5 грн.

До речі, Франківськом дуже зручно пересуватися пішки. Достатньо 40 хвилин, щоб дійти з околиць до центру, там вдосталь пішохідних зон, парків та скверів.

Якщо ж ви маєте водійське посвідчення та хочете пересуватися містом з комфортом, можете орендувати авто. Вартість машини на кілька днів коштуватиме від 850 грн. Якщо ж орендувати транспорт на місяць – денна вартість може опуститися до 650-700 грн.

Щодо пального, у середньому за літр А-95 на заправці доведеться віддати 32,67 грн, а за дизель – 32,14 грн. А-92 коштуватиме водіям 31,88 грн.

Ціни на їжу в Івано-Франківську

Середня вартість продуктів в Івано-Франківську:

Вода, 1,5 л – 12,87 грн

Молоко, 1 л – 22,79 грн

Буханець свіжого білого хліба, 0,5 кг – 13 грн

Білий рис, 1 кг – 28 грн

Яйця, упаковка на 12 штук – 25.47 грн

Куряча грудка, 1 кг – 91.44 грн

Яловича вирізка, червоне мʼясо, 1 кг – 128.71 грн

Яблука, 1 кг- 19.04 грн

Банани, 1 кг – 27.35 грн

Апельсини, 1 кг – 31.37 грн

Помідори, 1 кг – 33.25 грн

Картопля, 1 кг – 10.73 грн

Проблем із вибором ресторанів чи кав’ярень у Франківську не буде. У місті є багато різноманітних закладів, де можна щось перекусити або ж продегустувати галицьку кухню.

Наприклад, за франківський сніданок та капучино у кав’ярні Мануфактура вам доведеться заплатити 160 грн. Ціни на десерти у кафе-кондитерській Delikacia стартують від 38 грн.

У колоритному ресторані Сімейна ресторація Мулярових борщ із салом та деруни зі сметаною обійдуться вам у 100 грн. А бургер з куркою та яйцем у ресторані Urban Space 100 коштуватиме 92 грн.

Також у Івано-Франківську користуються популярністю такі заклади як паб Десятка, ресторан Шампанерія, Фамілія, ШпиндеL’, Вино & м’ясо, Кабукі, Ростерія кави, Фабрика кави, Говорить Івано-Франківськ, Завод ПромПрилад та інші.

Коворкінг в Івано-Франківську

Коворкінг – це ідеальне місце для людей, які не люблять працювати вдома, прагнуть спілкування та офісної атмосфери. В Івано-Франківську є зручні коворкінги зі швидким інтернетом та затишною атмосферою.

Одним із найпопулярніших є Promprylad.Coworking, який працює цілодобово. Одна година роботи коштуватиме вам 50 грн, а коворкінг з денним абонементом – 250 грн.

За місячний абонемент із фіксованим місцем доведеться заплатити 3,5 тис. грн. У вартість входить доступ до шаф, кухні, кімнат для перемовин, душу та місць для відпочинку.

Також в Івано-Франківську є такі коворкінги як Myglobal Workspace, Корпус 13, Space 282, Coworking-if.

Проте щодня у місті зростає кількість хворих на Covid-19, тому в цей період краще працювати вдома, щоб мінімізувати контакти з людьми.

Щодо швидкості інтернету в місті, то якість передачі даних дуже відрізняється у різних провайдерів.

Швидкість завантаження може починатися від 5 Мбіт/с і досягати позначки в 121 Мбіт/с. Цього більш ніж достатньо для повноцінної роботи, перегляду відео у високій якості або завантаження об’ємних документів та файлів.

Медицина та карантин в Івано-Франківську

В Івано-Франківську є чимало приватних та державних клінік, де можна отримати медичну допомогу. Зокрема, користувачі мережі радять звернути увагу на такі установи:

Медичний центр Оксфорд Медікал Івано-Франківськ

Медичний центр Med-Atlant

Medhouse

Медичний центр Доктор Царук

Клініка репродуктивної медицини Екстрамед

Медичний центр Medilor

Лікувально-діагностичний центр Diakik

Через стрімке зростання кількості нових випадків захворюванності на Covid-19, Івано-Франківськ та область перебувають у “червоній” зоні карантину. З 24 січня там почали діяти суворі карантинні обмеження. Забороняється:

робота закладів громадського харчування (барів, ресторанів, кафе тощо), окрім адресної доставки та замовлень навинос;

робота ТРЦ та інших розважальних закладів, кінотеатрів, театрів тощо;

робота непродовольчих ринків та магазинів, спортзалів, басейнів і фітнес-центрів;

робота закладів освіти, окрім закладів, в яких 100% працівників мають зелені Covid-сертифікати;

робота закладів культури, окрім історико-культурних заповідників, проведення кіно- та відеозйомки.

Варто зазначити, що вказані обмеження не діятимуть у тих випадках, коли 100% співробітників (організаторів) та відвідувачів (учасників) вказаних закладів (заходів) будуть повністю імунізовані та матимуть зелений Covid-сертифікат, негативний результат ПЛР-тестування чи експрес-тестування на антиген (дійсний 72 години), або сертифікат про одужання.

Загалом Івано-Франківськ – це ідеальне місто для тих, кому не вистачає затишку і хто втомився від постійної метушні та шаленого ритму життя.

Там невисокі ціни на нерухомість, багато атмосферних закладів, смачна їжа, а також достатньо розваг та цікавих місць для дозвілля. Саме тому Івано-Франківськ цілком підходить не лише для туристичних подорожей, а й для довготривалого проживання.