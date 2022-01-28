Карантин позволил многим из нас работать удаленно. Все больше компаний и лидеров бизнеса поддерживают идею работы на дому, тем более современные технологии позволяют качественно выполнять свои обязанности, где бы вы не находились.

Если вы устали от своих четырех стен, можно сменить обстановку и попробовать какое-то время пожить в другом городе. Факты ICTV расскажут, стоит ли ехать во Львов для работы на удаленке: все об особенностях, ценах, условиях.

Львов — город с огромным количеством интересных локаций, красивых и исторических. Множество ресторанов, кафе и баров не дадут заскучать. Даже по центру города приятно просто ходить — он не забит автомобилями под завязку.

Погодные условия тоже комфортные. Чаще всего здесь пасмурно, но не отстают солнце и дожди. Температура вписывается в средний показатель по Украине.

Жилье во Львове

Если вы решили некоторое время пожить во Львове, стоит подумать о жилье. Стоимость недвижимости во Львове намного ниже, чем в Киеве — за однокомнатную квартиру на один месяц цены начинаются от 3,5-4 тыс. грн.

Правда, это если в доступе совсем бюджетные варианты — без ремонта, но со всей необходимой техникой. Цены на квартиры с кондиционерами и современной мебелью начинаются от 8 тыс. за месяц.

Не спешите радоваться ценам на контрасте с киевскими. По данным Госстата, в конце 2021 года средняя заработная плата жителей Львовской области была 12 740 грн, в то время как жителям Киева платили в среднем 21 144 грн.

Транспорт во Львове

Стоимость разового билета для проезда в трамвае, если покупать его у водителя, составляет 15 грн. Проездной на месяц обойдется в 420 грн.

Если купить билет за 10 грн, то он предполагает возможность пересадки в течение 40 минут, однако если покупать билет у водителя, то эта возможность будет отменена.

Проезд в автобусе — 10 грн, как и в большинстве маршруток.

Для тех, кто хочет передвигаться по Львову с комфортом, есть варианты аренды авто. Так, чтобы поездить по культурному городу несколько дней, придется заплатить от 800 грн. Если арендовать бюджетный транспорт на месяц — дневная стоимость может опуститься до 650-700 грн.

Бензин никто не отменял — стоимость топлива для транспорта продолжает расти, как и во всей Украине. Так, в среднем за литр А-95 на заправке придется отдать 32,67 грн, а за дизель — 32,14 грн. А-92 обойдется водителям в 31,89 грн.

Еда во Львове

За вкусные продукты из магазинов и супермаркетов придется платить, хоть и меньше, чем в Киеве.

Средняя стоимость продуктов во Львове:

Молоко 1 л. — 29 грн;

Белый хлеб — 17 грн;

Яйца 12 шт. — 37 грн;

Куриное филе 1 кг — 121 грн;

Бананы 1 кг — 32 грн;

Бутылка воды 0,5 л — 15 грн;

Капучино — 43 грн.

Зимой цены на овощи очень высокие, а в сезон наоборот — низкие. Средний чек в супермаркете зависит от времени года. На приготовление блюда из картофеля, курицы и овощей уйдет около 130 грн.

Кроме того, во Львове огромное количество ресторанов на любой вкус. К примеру, в заведении Sowa можно полакомиться куриным бульоном с лапшой за 140 грн на двоих.

Знаменитая Реберня под Арсеналом славится своим основным блюдом — свиными ребрышками. Двух порций хватит на двоих с головой — это обойдется в 400 грн.

Любителям традиционных украинских блюд можно посетить заведение Атляс — там борщ на двоих обойдется в 230 грн, а картошка со сметаной и зеленью — в 130 грн.

Удаленная работа во Львове

Для тех, кто хочет работать удаленно, крайне важно иметь доступ к интернету. Популярный сервис для проверки скорости показал, что качество передачи данных сильно отличается у разных провайдеров.

Так, скорость скачивания может начинаться от 5 Мбит/с и достигать отметки в 121 Мбит/с. Этого более чем достаточно для полноценной работы, просмотра видео в высоком качестве или скачивания объемных документов и файлов.

Многие любят работать в компании других энтузиастов — для этого на помощь приходит коворкинг. Во Львове их огромное количество — большинство из них расположены в самом центре города.

В этих зонах есть удобные места для работы, неограниченное количество печенья и чая, быстрый интернет и возможность распечатать документы.

Пользователи Google активно хвалят ITEA Hub, где придется заплатить 300 грн за день или 2 600 грн за месяц.

Также среди любителей коворкинга пользуется популярностью CoMMuna – за день попросят 280 грн или 2 300 грн в месяц.

Медицина и Covid-ограничения во Львове

В этом городе огромной популярностью пользуются частные клиники. По данным сайта doc.ua, их аж 98 штук — есть заведения с хорошими отзывами и высокими оценками.

Например, пользователи сети поставили высокие оценки медицинскому центру Біомед, Мати та Дитина, детскому медцентру UP, центру подологии Здоровая стопа, а также хирургической клинике Корона. Все медицинские заведения разбросаны по всей территории города, но большинство сконцентрировано в центре.

Важно отметить, что Львов — развитый город даже по меркам Европы, медицина здесь также на уровне.

Но не стоит забывать, что пандемия все еще присутствует в наших жизнях. В первый месяц 2022 года количество зараженных продолжает расти — власти вынуждены предпринимать меры, чтобы снизить нагрузку на больницы.

Так, во Львовской области с 26 января из-за вспышки коронавируса усилили карантин. Вот какие изменения действуют:

Развлекательным заведениям запретили принимать посетителей.

С 5 февраля запретили посещать учебные заведения. Однако разрешена работа детсадов и специальных учебных заведений. Ученикам ПТУ рекомендуется перейти на смешанную форму обучения.

Медицинским учреждениям запретили проведение плановых госпитализаций, за исключением некоторых случаев.

Жители Львовской области в общественных местах должны носить маски.

Перевозка пассажиров в общественном транспорте разрешена с наполненностью не более 50%.

Львов — очень развитый город в плане инфраструктуры, медицины и условий проживания. Аренда недвижимости не такая дорогая, как в Киеве, и это также касается бронирования авто, некоторых продуктов и коворкинга — выбор услуг также большой, на каждый кошелек и предпочтения.

Во Львов однозначно стоит ехать для удаленной работы — здесь это можно делать с комфортом и всеми удобствами, а развлечений и интересных мест здесь предостаточно для досуга.