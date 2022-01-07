Выходные на Рождество — хорошая возможность сменить обстановку и отправиться в небольшое путешествие. Известные тревел-блогеры и ведущие реалити У кого больше? (Новый канал) Макс Узол и Оля Манько рассказали, какие места стоит посмотреть зимой в Ивано-Франковске.

– Ивано-Франковск – это невысокие австрийские домики, польские виллы и современные новостройки. Это город открытых людей. Здесь на улице может подойти незнакомец и заговорить о кофе или погоде. Это инициативные люди, которые берегут и восстанавливают свой город (в 2020 году он стал первым в рейтинге лучших украинских городов для бизнеса по версии Forbes). Это город творческой интеллигенции. Его обожают музыканты и художники, – говорит Макс Узол.

Что посмотреть в Ивано-Франковске — 5 лучших локаций

1. Сотка (ул. Независимости)

– С этой славной улицы начинайте смотреть Ивано-Франковск. Это тусовочная пешеходная улица, где сконцентрирована куча кафе, кофеен и интересных магазинчиков. Протяженность Сотки – 450 метров. Она приведет вас к главной елке города. Там и рождественская ярмарка с глинтвейном и сувенирами, и домик Николая. К слову, это не единственный центр города, – говорит Оля Манько.

2. Ратуша

– В Ивано-Франковске есть еще площадь Рынок, где стоит красивая Ратуша. Ее считают вторым центром города. Рядом тоже есть рождественская ярмарка, каток и красивые исторические здания, которые являются украшением города. На Ратушу можно подняться и посмотреть панорамный вид на Франковск. Наверху – круговая площадка, так что можно рассмотреть все на 360 градусов. Цена билета – 20 грн, – рассказывает блогер.

3. Бастион

– С этой стены, которой 350 лет, начинался Ивано-Франковск. Тогда он еще назывался Станиславом. Вообще это была огромная каменная крепость, но до сих пор остался только один бастион. Сейчас это не просто остаток стены, а крепостная галерея, которую открыли в 2002 году после реставрации достопримечательности. Называется она Бастион. Внутри – не только магазины и кафе, но и куча выставок. А еще проводятся литературные вечера. Когда-то это был центр обороны, а сейчас культурный, – говорит Макс.

4. Волчинецкие холмы

– На этой локации (300 метров над землей) весь город будет у вас, как на ладони. Раньше это была обычная гора, где люди летом отдыхали с пикниками, а зимой просто гуляли, катались на санках. В этом году там сделали апгрейд: поставили столики, лавочки, кафе и красивые инстаграммные качели. Очень классно, что эту локацию облагородили, – рассказывает блогерша.

5. Промпрылад.Реновация

– В помещении огромного старого завода Промпрылад создали культурный инновационный центр. Там собрали разные бизнесы, стартапы, лаборатории, мастерские. Суть – на одной локации создать самые лучшие возможности для реализации идей. Также там есть кафе, бар, где проводят вечеринки и стендапы. Также планируют открыть бизнес-школу, коворкинг, центр современного искусства, выставочный зал, концертную площадку, кино-концертный зал. Советуем заглянуть! – говорит Макс.