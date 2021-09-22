Куда поехать на выходные: топ-10 мест для отдыха недалеко от Киева

Для тех, кто устал от городского шума, рабочего ритма и пробок, мы вместе с сервисом страхование ЭКТА подобрали 10 мест недалеко от Киева, где вы сможете провести выходные.

Бучанский городской парк

Если все киевские парки вы уже посетили, а душа хочет чего-то нового, советуем поехать в парк в г. Буча. Находится он всего в 20 км от Киева. Там есть и ресторан, и места для отдыха и классные локации для фотосессий, и огромный веревочный парк Бешеная белка, есть даже небольшая набережная с аттракционами для детей.

В парке вы можете взять напрокат велосипеды и ролики, а для тех, кто увлекается катанием на скейте, есть огороженный скейт-парк.

Victoria Film Studio

Victoria Film Studio — это место, где рождается кино. Находится оно в с. Гуровщина, в 37 км от Киева. Здесь есть различные киноплощадки: Старый город, Поселок, Озеро, Поле и даже Тюрьма.

К сожалению, экскурсии на саму киностудию не проводят, однако, внешний вид этого места и скульптуры, которые здесь находятся, уже стоят того, чтобы сюда приехать.

Коростышевский карьер

Следующее место для отдыха – это затопленный гранитный карьер недалеко от г. Коростышев, почти полностью окружен скалами. Находится он примерно в 100 км от Киева. Советуем обязательно устроить там пикник и обойти карьер в поисках наилучшего пейзажа.

Буцкий каньон

Каньон на реке Горный Тикич в пгт Буки. Находится примерно в 180 км от Киева. Подходит для пикников, прогулок, скалолазания и сплавов на байдарках. Также, кроме каньона, вы сможете увидеть там водопад Водоворот и Радионову скалу.

Васильковские холмы

Между г. Васильков и с. Большая Бугаевка раскинулись огромные холмы, которые привлекают отдыхающих и фотографов. Классное место, чтобы перезагрузиться после рабочей недели.

Богуславское гранитное обнажение

Природный памятник, представляющий гранитный остров с хаотично разбросанных валунов между двумя рукавами реки Рось. Эту достопримечательность называют Местом силы. Люди приезжают сюда чтобы наполнится положительной энергией.

Национальный дендрологический парк Софиевка

Это образец пейзажно-паркового искусства конца XVIII — начала XIX веков, расположенный в г. Умани. Недаром его считают туристической жемчужиной Украины.

Приют для медведей Белая скала

В с. Чубинское, недалеко от Киева, находится реабилитационный центр спасения и лечения медведей, пострадавших от человеческой жестокости. Вы можете заказать экскурсию по предварительной записи, а затем самостоятельно прогуляться по приюту.

Пашинский карьер

Это гранитный карьер, затопленный в результате грунтовых вод. Находится он примерно в 160 км от Киева.

Живописное место, где туристы разбивают палатки или просто приезжают на прогулку или пикник.

Глемпинг Мандра

Это, однозначно, что-то новое для Украины. Глемпинг – это комфортный отдых на природе в большом шатре или домике с удобной кроватью, обустроенной ванной комнатой и туалетом.

Глемпинг Мандра находится в с. Липляве примерно в 140 км от Киева.

В отличие от обычных палаток, этот вид отдыха подходит для любого времени года, ведь в глемпе есть обогреватели и одеяла.