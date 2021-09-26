Традиционно 17 сентября отмечается Всемирный День туризма. Туризм имеет большое значение для развития каждого государства, поскольку дает нам возможность путешествовать, открывать новые места и вдохновляться.

По случаю Дня туризма Факты ICTV подготовили подборку интересных и малолюдных мест Украины.

Чернобыль

Это уникальное туристическое направление с каждым годом становится все популярнее. Благодаря экскурсии этим местом можно больше узнать о взрыве на Чернобыльской АЭС и событиях, которые изменили жизнь миллионов людей.

Припять покажет жуткую атмосферу образцового советского города. Пустынные улицы, мертвые окна домов, заброшенные квартиры с сохранившимися фотографиями на стенах, деревья на крышах высоток и полуразрушенный парк аттракционов погрузят вас в историю и удивят.

Лысая гора

Это историческая местность на территории Голосеевского района города Киева. Место славится своей мистичностью, поскольку, говорят, здесь собирались ведьмы и устраивали свои шабаши.

Сегодня на Лысой горе можно посмотреть Форт позапрошлого века, языческое капище, русло реки Лыбедь, ландшафтный заповедник и урбанистические панорамы Киева.

Актовский каньон

Еще одно уникальное и одновременно малолюдное место расположено в Николаевской области. Актовский каньон называют Каньоном Дьявола или Малым Крымом. Он является частью Национального парка Бугский Гард.

Высота скал достигает 40-50 м, а площадь занимает более 250 га. Весной, кроме пейзажей, которые захватывают дух, здесь можно увидеть уникальные горные тюльпаны, которые растут благодаря особому климату.

Туннель любви

Это одна из самых романтических локаций Украины, которая расположена вблизи поселка Клевань, Ровенской области. Туннель представляет собой зеленый коридор длиной 5 км, созданный деревьями, которые выстроились в арку идеальной округлой формы.

А железнодорожные рельсы только дополняют красивый ландшафт. Здесь часто организуют фотосессии влюбленных пар.

Днестровский каньон

Этот каньон образован рекой Днестр и расположен на границе 4 областей: Ивано-Франковской, Тернопольской, Черновецкой и Хмельницкой.

Достопримечательность поражает скалами, возраст которых более 400 млн лет, многочисленными водопадами, лиственными и сосновыми лесами, целебными источниками, а также многообразием флоры и фауны.

Бакота

Это затопленное село в Хмельницкой области, которое отличается удивительной природой.

Заповедник окружают скалы, благодаря чему это место имеет свой уникальный микроклимат. Здесь можно рыбачить, заказывать экскурсии на теплоходе или просто забравшись на скалы, наслаждаться пейзажами.