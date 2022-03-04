Известная американская актриса Мила Кунис вместе со своим супругом Эштоном Катчером поддержали Украину с помощью видео. Звезда заявила, что она гордится тем, что является украинкой.

Пара также добавила, что собирается пожертвовать $3 млн на гуманитарную помощь Украине, а также самостоятельно собирают дополнительные средства для нашей страны — речь идет о $30 млн.

— Наш сбор средств через сервис GoFundMe поможет украинским беженцам. Фонд будет направлен Flexport.org и Airbnb.org, которые активно занимаются предоставление гуманитарной помощи украинцам, — сообщает пара на видео.

Это далеко не первые пожертвования известных личностей — в начале марта даже Королева Елизавета II поддержала нашу страну финансово. Правда, о точной сумме не сообщается — благотворительная организация DEC поблагодарила Елизавету II за щедрое пожертвование. Один из руководителей компании описал ситуацию в Украине как одну из самых “ужасных, которую он когда-либо видел”

3 марта украинский музыкант Дмитрий Шуров, известный под творческим псевдонимом Pianoбой, перечислил 100 тыс. гривен на нужды Вооруженных сил Украины. По его словам, эта сумма не первая и не последняя за эту неделю.