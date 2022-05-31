Компания Disney выпустила дебютный тизер нового фильма своего культового мультфильма Пиноккио. Режиссером картины выступил легендарный Роберт Земекис, который снял Фореста Гампа и Назад в будущее.

Фильм полностью следует классической истории — резчик по дереву Джеппетто загадывает желание во время падения звезды. Голубая Фея услышала его просьбу, и оживляет деревянную куклу мальчика — Пиноккио. Сверчек по имени Джимини становится его совестью — чтобы окончательно ожить и стать мальчиком, Пиноккио необходимо доказать чистоту сердца и доброту души.

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Актерский состав включает в себя и всемирно известных звезд — Том Хэнкс, Люк Эванс а также Бенджамин Эван Эйнсуорт. Музыкальное сопровождение должно быть на высшем уровне — за это в фильме отвечал композитор Алан Сильвестри, который также работал над Полярным экспрессом и Назад в будущее.

Премьера Пиноккио запланирована на 8 сентября — помимо кинотеатров, картина также будет доступной и на стриминговой платформе Disney+.

Фильм был анонсирован еще в 2015 году — над сценарием работали до 2018 года. После этого начался отбор актеров в формате кастинга, но из-за Covid-19 производство картины пришлось отложить. На это также повлиял и провальный фильм Дамбо, который не смог озолотить своих создателей.