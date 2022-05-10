Шоу-бизнес Технологии Авто Отдых Праздники в Украине Астрология Лайфхаки Поддержать Видео
Видео Кино и сериалы

Спустя 13 лет: Disney опубликовали трейлер 2 части Аватара

10 мая 2022, 13:49
Карина Зуева редактор раздела Lifestyle
Спустя 13 лет: Disney опубликовали трейлер 2 части Аватара

Студия Disney опубликовала в сети первый тизер-трейлер фильма Аватар: Путь воды. Ранее его показывали только в кинотеатрах перед сеансами фильма Доктор Стрэндж в мультивселенной безумия.

Стоит отметить, что первая часть Аватара, режисера Джеймса Кэмерона, стала самым кассовым фильмом в истории кино. Вторая часть ленты выйдет спустя 13 лет после первой — в декабре 2022 года.

В сюжете Аватар: Путь воды — история о семье Салли. В продолжении покажут неприятности, с которыми они сталкивались, битвы, в которых сражались. Не обойдется и без известной подводной планеты Пандора.

В киноленте снялись Сигурни Уивер, Кейт Уинслет, Мишель Йео, Эди Фалько, Стивен Ланг, Джованни Рибиси, Уна Чаплин, Джермейн Клемент и другие.

Читайте также:
Дім дракона: тизер-трейлер приквела Гри престолівДом дракона: тизер-трейлер приквела Игры престолов

Теги
Аватар, Трейлер
Если вы увидели ошибку в тексте, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Cntrl + Entr.
Поддержать Факты ICTV
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь