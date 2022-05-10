Студия Disney опубликовала в сети первый тизер-трейлер фильма Аватар: Путь воды. Ранее его показывали только в кинотеатрах перед сеансами фильма Доктор Стрэндж в мультивселенной безумия.

Стоит отметить, что первая часть Аватара, режисера Джеймса Кэмерона, стала самым кассовым фильмом в истории кино. Вторая часть ленты выйдет спустя 13 лет после первой — в декабре 2022 года.

В сюжете Аватар: Путь воды — история о семье Салли. В продолжении покажут неприятности, с которыми они сталкивались, битвы, в которых сражались. Не обойдется и без известной подводной планеты Пандора.

В киноленте снялись Сигурни Уивер, Кейт Уинслет, Мишель Йео, Эди Фалько, Стивен Ланг, Джованни Рибиси, Уна Чаплин, Джермейн Клемент и другие.