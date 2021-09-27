Осень — отличная пора для путешествий. В этот сезон хочется путешествовать как можно больше — листья становятся желтыми, украшая дороги и улицы.

Для тех, кто не хочет сидеть дома под влиянием хандры, Факты ICTV подготовили лучшие идеи для путешествия на 2-3 дня по Украине осенью.

Эта подборка подскажет, куда поехать на выходные автомобилем, поездом или рейсовым автобусом, оставаясь в пределах страны.

Поселок Ворохта

В большинстве случаев осенью хочется кардинально сменить обстановку, а не просто заселиться в отель возле озера. Путешествие в Карпаты отлично подойдет для тех, кто хочет активно отдохнуть — здесь можно побродить по лесам, а также подняться на горы.

Ворохта — идеальное место для такого вида отдыха. Поселок окружен Карпатским национальным природным парком, и в октябре начинается сезон белых грибов.

Как добраться: поездом или авто до Ивано-Франковска, а затем — маршруткой до Ворохты. Есть возможность добраться до поселка и поездом со Львова — это займет чуть больше 4 часов, а цена на билет начинается от 150 грн.

Остановиться можно в отелях и частных домах — цены начинаются от 450 грн с человека за ночь.

Каменец-Подольский

Этот город в Хмельницкой области является настоящим сокровищем для любителей старых замков. Место знаменито благодаря старой крепости — ее основали в конце XIV века, и по сей день она в хорошем состоянии. Чтобы пройти все закоулки, необходимо потратить огромное количество времени — отличная возможность провести несколько дней в Каменце-Подольском.

Как добраться: До города обычно ходят прямые поезда — доехать с Киева можно за 9 часов за 250 грн.

В Каменце-Подольском можно остановиться в отелях — цены за ночь в отелях и апартаментах начинаются от 500 грн.

Озеро Синевир

Это место называют Морским глазом. Озеро имеет максимальную глубину в 22 метра, а вода здесь невероятно чистая. Вокруг него — сплошные леса, поскольку Синевир находится в Национальном природном парке.

Как добраться: рекомендуется добираться на авто через село Межгорье. Можно также поездом или электричкой со Львова до станции Воловец, а дальше на маршрутке.

Остаться на ночевку можно и возле озера — чтобы переночевать с палаткой, стоит запастись теплыми вещами и едой.

Поселиться в отеле тоже можно — они находятся в ближайших селах Синевир и Синевирская Поляна. Так как место туристическое, цены могут кусаться — за ночь придется заплатить от 600 грн.

Национальный дендрологический парк Софиевка

Это уникальное место в Умани отлично подойдет для осеннего путешествия. Здесь обилие различных локаций — посетители смогут насладиться лебединым прудом, фонтанами, водопадами, и даже подземной рекой Стикс. Место насколько большое, что для прогулки по парку рекомендуется брать велосипед. Парк можно с легкостью пройти за два дня.

Как добраться: из Одессы и Черкасс можно добраться поездом, из Киева удобно автобусом и на авто. Дорога из столицы занимает около 3 часов — приблизительное расстояние между городами 210 км.

В Умани можно остановиться в одном из отелей — цены за одну ночь начинаются от 600 грн.

Национальный историко-культурный заповедник Качановка

Отличная локация для неспешной осенней прогулки. Это место продолжает набирать популярность благодаря съемкам известной драмы Крепостная, премьера которой состоялась в 2019 году на телеканале СТБ. В октябре и ноябре это место будет просто усыпано желтыми листьями, они создадут уникальную атмосферу.

Где находится: с. Качановка, Черниговская область.

Как добраться: лучше всего для поездки подойдет авто, на выбор есть две трассы — Киев-Сумы или Киев-Чернигов. Можно также на электричке Киев — Нежин с пересадкой на маршрутку. Или же выбрать рейсовый автобус Киев – Качановка, билеты на него стоят от 200 грн.

Переночевать можно в гостевом отеле — цены начинаются от 100 грн за ночь. Для большего комфорта можно остаться в одном из отелей Чернигова — цены начинаются от 500-600 грн.

Все эти локации отлично подойдут для тех, кто не может определиться, куда поехать отдыхать осенью в Украине.