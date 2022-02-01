Все больше людей предпочитают удаленную работу. Такой способ дает широкие возможности, обеспечивает гибкость, экономит время и деньги, потраченные на дорогу.

Кроме того, не всегда человек работает удаленно в том же городе, где и живет. Так, например, фрилансер может работать на зарубежные фирмы. К тому же удаленную работу можно совместить с путешествиями.

Люди, работающие удаленно, могут жить в разных городах, а значит — выбирать более комфортное место для жизни. Факты ICTV решили проанализировать, стоит ли ехать в Ужгород для работы на удаленке. О жилье, ценах и особенностях города — далее в материале.

Ужгород — город с многовековой историей. Он расположен на реке Уж в Закарпатской области Украины. Это город ароматного кофе, старинной архитектуры и удивительных милых мини-памятников, разнообразных парков, музеев и других достопримечательностей.

Многогранность в разнообразии стилей, конфессий, вкусов, ароматов — шарм Ужгорода в каждой старинной улочке. Здесь более спокойный образ жизни, чем в больших городах.

Погодные условия в Ужгороде комфортны для тех, кто не боится осадков и влажности, но тут не редки и солнечные дни. Здесь приятное лето и морозная и снежная зима. В течение года температура обычно колеблется от -7 °C до 23 °C и редко бывает ниже -15 °C или выше 29 °C.

Жилье

Самый главный вопрос при переезде на новое место — жилье. Цены на апартаменты в Ужгороде дешевле, чем, к примеру, в столице Украины. Так, однокомнатную квартиру можно снять за 3,5-6 тыс. грн в месяц.

Жилье с современным ремонтом обойдется дороже — 6,5-13 тыс. грн в месяц.

Заработная плата

По данным Государственной службы статистики Украины, средняя заработная плата жителей Ужгорода в 2021 году достигла отметки 13 тыс. грн.

Стоит отметить, что в Киеве в декабре 2021 года была зафиксирована средняя зарплата — 26 759 грн.

Общественный транспорт

Стоимость проезда в маршрутках Ужгорода составляет 8 грн. Еще весной 2019 года цена была 5 грн.

Кроме того, существует бесплатный проезд для тех, у кого есть льготная категория. Для того, чтобы его оформить, необходимо обратиться в соответствующий департамент с определенными документами.

Цены на аренду авто и бензин

Если у вас есть водительское удостоверение, но нет личного авто, его можно взять в аренду.

Стоимость машины на 1-2 дня стартует от €23 (735 грн). Также есть специальные предложения на длительный период, например аренда на месяц обойдется в €480 (15 348 грн), то есть за сутки — €16 (511 грн).

Цена аренды зависит от марки автомобиля и его класса, а также компании, предоставляющей эти услуги.

Что касается бензина, в среднем за литр А-95 на заправке придется отдать 32 грн, за дизель — 31,48 грн. А-92 обойдется водителям в 31 грн, а газ — 18, 50 грн.

Цены на еду в Ужгороде

Вода, 0,33 л — 7,10 грн;

Молоко, 1 л — 22,58 грн;

Буханка свежего белого хлеба, 0,5 кг — 13,60 грн;

Белый рис, 1 кг — 24,75 грн;

Яйца, 12 штук — 28,83;

Местный сыр, 1 кг — 139,54 грн;

Куриное филе — 97,11 грн;

Говяжья вырезка — 170,55 грн;

Бананы, 1 кг — 27,20 грн;

Яблоки, 1 кг — 20,94 грн;

Помидоры, 1 кг — 45,43 грн;

Картофель, 1 кг — 12 грн;

Лук, 1 кг — 11 грн;

Средняя цена бутылки вина — 78 грн.

Стоит отметить, что цены могут меняться, поскольку зависят от многих факторов.

Цены в ресторанах Ужгорода

В Ужгороде разнообразный выбор кафе и ресторанов, поэтому если вы хотите вкусно покушать в каком-то заведении — проблем не возникнет.

Так, например, за завтрак в ресторане Granat grill & wine вы заплатите от 85 грн за омлет до 95 грн за сырники или тост с авокадо. Кофе от 23 грн, чай — от 35 грн.

В колоритном ресторане Деца у Нотаря закарпатский борщ обойдется в 70 грн, а закарпатское мясо — 100 грн. Карпаччо из слабосоленого лосося в ресторане Ужгородский замок стоит 195 грн, микс брускеттов — 99 грн, а салат цезарь — 130 грн.

Коворкинг в Ужгороде

Предпочитаете работать на удаленке, но не любите сидеть дома, тогда коворкинг для вас. Это пространство, в котором можно арендовать рабочее место на нужное время. В Ужгороде коворкингов очень мало, однако все же есть.

Например, для уютной работы можно рассмотреть Smart Point Hub. Один час работы будет стоить вам 50 грн, день — 150 грн, месяц — 2 тыс. грн.

— Классное место для работы. Хороший интернет, просторная комната, приятные люди вокруг, — говорят посетители Smart Point Hub.

Скорость интернета в Ужгороде, а именно скачивания — 27,11 Мбит/с, загрузки — 26,23 Мбит/с.

Медицина в Ужгороде

В наше непростое время необходимо знать, где можно получить медицинскую помощь. В Ужгороде немало государственных и частных клиник. В частности, пользователи сети советуют обратить внимание на следующие учреждения:

Медицинский центр ОН Клиник Ужгород;

Медицинский центр Гармония;

Медицинский центр Диамед;

Клиника Гемо Медика;

Медицинский центр Medicover;

Медицинский центр Плюсмед.

Из-за стремительного роста количества новых случаев заболеваемости Covid-19, Ужгород и Закарпатская область находятся в “оранжевой” зоне карантина.

А с 31 января в Закарпатской области усилили карантинные ограничения из-за всплеска заболеваемости коронавирусом. Запрещается:

проводить массовые мероприятия. Можно только в режиме интернет-стриминга;

проводить совещания. Можно только в режиме телефонных или видеоконференций;

работа ресторанов, баров, кафе и других общепитов;

работа бассейнов, спортзалов, кинотеатров и других культурных заведений без сертификата.

Стоит отметить, что ограничения не будут действовать в тех случаях, если 100% сотрудников и посетителей будут полностью вакцинированы и иметь зеленый Covid-сертификат, отрицательный результат ПЦР-тестирования или экспресс-тестирования на антиген (действителен 72 часа), или сертификат о выздоровлении.

Ужгород — неплохой город для удаленной работы. Там спокойно, есть что посмотреть, адекватные цены и прекрасная природа.