Пандемия и карантинные ограничения заставили многих из нас сменить привычный режим — теперь многие работают из дому, и это не считается капризом ленивого работника. Многие компании даже поощряют такое сотрудничество — от этого в выигрыше все.

Удаленная робота развязала руки тем, кто не хочет сидеть долго на одном месте. Можно активно совмещать общение с коллегами и путешествия, даже в пределах Украины. Факты ICTV расскажут, стоит ли ехать в Черновцы для работы на удаленке: все об особенностях, ценах, условиях.

Черновцы — небольшой город на юго-западе Украины, всего в 40 км от румынской границы. Его размеры достаточно скромные, но культурную ценность невозможно переоценить — он считается центром исторической области Буковина. Здесь множество мест, которые стоит посетить в качестве туриста.

Черновцы радуют жителей и посетителей города мягким климатом и преимущественно солнечной погодой. Но стоит быть готовым и к пасмурной и облачной погоде.

Жилье в Черновцах

Чтобы остаться в этом городе на некоторое время, стоит подумать о жилье. Здесь аренда 1-комнатной квартиры с евроремонтом, техникой и мебелью начинается от 3,5 тыс. грн. За более дорогие варианты попросят 6-7 тыс. грн в месяц.

Впрочем, здесь люди зарабатывают гораздо меньше, чем жители Киева. Так, по данным Госстата, среднестатистически житель Черновцов в декабре 2021 года получил 14 323 грн, в то время как в столице — 26 759 грн.

Транспорт в Черновцах

В Черновцах нет метро и трамваев — среди общественного транспорта есть троллейбусы и маршрутки. За поездку на электротранспорте придется заплатить 5 грн, а на маршрутках или автобусах — 7 грн.

Есть вариант прокатиться на арендованном авто. Так, за самые бюджетные Chevrolet Spark и Ravon2 попросят от 700 грн за день. Если брать транспорт на месяц — от 500 грн в день.

Личный четырехколесный транспорт требует бензина или дизеля — на заправках в Черновицкой области средняя стоимость А-95 составляет 31,6 грн за литр, а дизеля — 30,7 грн за литр.

Еда в Черновцах

В этом городе более 30 супермаркетов, большинство из них являются частью сети магазинов по всей Украине. Так, цены в таких магазинах на продукты практически не отличаются по регионам:

Молоко 900 г — 32-33 грн;

Белый хлеб 640 г — 25 грн;

Яйца куриные 10 шт. — 39-40 грн;

Куриное филе 1 кг — 127 грн;

Картофель 1 кг — 11-12 грн;

Бананы 1 кг — 29 грн;

Бутылка минеральной воды 1,5 л — 13-15 грн.

На приготовление блюда из 1 кг картошки и 1 кг куриного филе уйдет в среднем 140 грн.

В Черновцах также есть огромное количество заведений, где можно вкусно поесть. К примеру, в заведении Терасса можно оценить местный борщ — две порции обойдутся в 180 грн.

Любителям куриного бульона с лапшой и яйцами можно пойти в паб Гойра — на двоих блюдо будет стоить 120 грн.

Фанаты свиных ребрышек и прочего жареного мяса просто обязаны посетить местную Реберню под Арсеналом, которая славится своим основным блюдом — свиными ребрышками. Две порции обойдутся в 360 грн. Голодным оттуда уйти просто невозможно.

Удаленная работа в Черновцах

Удаленную работу невозможно представить без доступа к интернету. В первую очередь он должен быть стабильным и обладать высокой скоростью передачи данных.

Так, по данным экспертов, в Черновцах всего 9 провайдеров. Стоимость услуг — от 119 до 200 грн. Можно смело выбирать любой тариф — скорость передачи данных около 100 Мбит/с. Этого более чем достаточно для работы, просмотра видео и игр.

Если работать в четырех стенах очень сложно — рекомендуем воспользоваться коворкингом. В этих зонах есть удобные места для работы, неограниченное количество печенья и чая, быстрый интернет и возможность распечатать документы.

В Черновцах их не так много, и некоторые точки даже не имеют сайтов с ценами на услуги.

К примеру, пользователям нравится BossHub — за сутки попросят 200 грн, а за месяц 1 799 грн.

Медицина и Covid-ограничения в Черновцах

В этом городе есть частные клиники. По данным сайта doc.ua, их всего 15 — почти все имеют хорошие отзывы от посетителей.

К примеру, можно записаться на прием в медицинские центры Оксфорд Медикал Черновцы, Yuzko medical center, Интегро, а для восстановления зрения можно воспользоваться услугами Центра восстановления зрения Анатолия Соввы.

Традиционно, такие клиники расположены по всему городу, но большинство находится в центре.

Впрочем, даже с развитой медициной не стоит забывать о пандемии. Сейчас Черновецкая область находится в оранжевой зоне.

Вот какие изменения действуют:

запрещается проводить массовые мероприятия с участием более одного человека на 4 кв. м площади здания или территории;

нельзя заполнять кинозалы и другие заведения культуры более чем на 50% мест;

заполненность спортзалов и фитнес-центров — не более одного человека на 10 кв. м;

детские садики и 1-4 классы школ работают стационарно, а 5-12 классы школ и другие учебные заведения работают в привычных условиях, если 100% персонала учебного заведения привиты хотя бы одной дозой вакцины против Covid-19.

Черновцы — довольно развитый город, который хоть и не мегаполис, но жизнь в нем бурлит. Большинство вещей здесь дешевле чем в столице — это касается как жилья, так и услуг — коворкинга и аренды авто. Правда, ассортимент оставляет желать лучшего.

В Черновцы можно ехать для работы удаленно — этот тихий город отлично подойдет для тех, кто устал он бешеного темпа жизни в городах-миллионниках и хочет узнать больше об истории юго-западной Украины.