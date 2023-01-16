С курортного Шацка на Волыни до Беларуси километров 15. Еще год назад в Шацкой общине строили планы, как улучшить туристический потенциал края, привлечь еще больше отдыхающих, но большая война перечеркнула эти планы. Все усилия община бросила на оборону и помощь нашим защитникам, ведь Беларусь стала приспешницей агрессора.

– Таких уже нам соседей Бог послал, белорусов, которые раньше ездили сами к нам отдыхать, а сегодня мы со страхом смотрим в их сторону и готовимся к худшему, хотя надеемся на лучшее. У людей, живущих в селах под границей, семьи в Беларуси. У нас всегда были нормальные отношения, обменивались информацией, вели общий бизнес. Они у нас каждое лето отдыхали на Свитязе. Теперь все перевернулось с ног на голову. Мы понимаем, что при этом режиме в Беларуси, направленном в российскую сторону, трудно было надеяться на другое, хотя мы думали, что у них произойдет перелом в обществе, что они все-таки смогут отстоять свою позицию, но видим, что у них ничего не вышло. Хотя среди них есть люди, которые понимают и поддерживают украинцев, но вслух они это сказать боятся, а есть и те, кто думают, что проблема в нас, – рассказывает председатель Шацкого общества Сергей Карпук.

До полномасштабной войны за сезон Шацкие озера посещали сотни тысяч туристов со всей Украины. Места на базах отдыха в июне были уже заняты к концу лета. Работали рестораны, кафе, ярмарки, на пляжах продавали вкусные пончики, сушеную и копченую рыбу.

Немало развлечений было и для детей. А местным экскурсоводам всегда было чем удивить даже самых прихотливых туристов, предлагая экстрим-туры по полесским болотам, сплавы по озерам. Каждый здесь находил отдых на свой кошелек.

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Но прошлым летом курорт был почти пуст, половина баз отдыха так и не открылись. Шацкие озера посетило менее 10% отдыхающих, чем обычно. Без заработка остались и местные жители, живущие с курорта.

Многие боялись угрозы из Беларуси, ведь с первых дней полномасштабного вторжения с их территории летели вражеские ракеты, уничтожавшие наши города. Многие просто отказали себе в отдыхе из-за войны.

Удастся ли следующий туристический сезон на Шацких озерах, здесь никто и не знает. Но пока об этом никто и не думает. Главная задача сейчас – укрепить границу с белорусами, чтобы противник не пробрался. Потому что все 30 сел общины — под государственной границей с Беларусью.

– В ту сторону от нас — Брестский военный полигон примерно в 40-50 километрах. И когда там проходят учения, то у нас в селе аж стекла в домах трясутся. Очень слышно и страшно. Они там и из Градов стреляют, и из танков. Они близко к нам, и не известно, что у них в голове. Поэтому мы все в напряжении здесь живем уже одиннадцатый месяц, – рассказывает староста пограничного села Петр Мегель.

За этим селом уже граница с Беларусью, соседнее государство люди видят со своих огородов. Раньше они часто ездили друг к другу в гости. Там живут многие их родственники и друзья. И дорогая близкая, что и на велосипеде можно было проехаться.

Но теперь многие семьи перессорились. Некоторые верят в легенду о бандере и распятых детях, некоторые просто боятся откровенно нас поддержать в войне с россиянами. Однако многие белорусы за нас. Правда, в телефонных разговорах о войне в Украине никто не говорит, боятся все.

– С такой властью, как в Беларуси, с тем Лукашенко, им доверять нельзя. У меня семья там живет, и я знаю, как они живут – на одной ноге стоят. Скажут на другую стать – станут, не скажут – будут на одной стоять и терпеть. Не знаю, какие у нас будут отношения с ними после победы. Знаете, если человек тебе раз плюнул в лицо, то плюнет еще не раз. Не так скоро все забудется. Хотя украинцы – люди добрые, мы, может, и простим когда-то. Но это будет не скоро. Будет ли наступление со стороны Беларуси, мы точно не знаем, хотя и живем ближе всего к ним. Но если пойдут – будем обороняться. Все люди, кто как может и умеет, — говорит Петр Мегель.

Жителям пограничных сел как будто и сама природа помогает. Вокруг границы все в глубоких коварных болотах. Уровень воды очень высокий, поэтому и человек не пройдет, тем более тяжелая техника.

Трудятся над защитой границ и наши военные. Вдоль линии границы возводят минно-взрывные заграждения. Так что и местным жителям не везде можно ходить. Государственные рубежи постоянно усиливают военнослужащими. Ведь у этой общины более 60 км общей с белорусами границы.

Из-за близости к границе только три из шестнадцати школ работают в автономном режиме. На уроки ходить разрешили только ученикам учебных заведений, где удалось обустроить укрытие. Остальные дети учатся дома.

– Дети знают, что это не мы так хотим или их родители. Мы живем в такое время и должны его пережить, перетерпеть все неудобства. Потому что есть украинцы, которым сейчас гораздо труднее. Поэтому мы здесь ни на что не сетуем. А учимся жить в новых реалиях современной войны, – говорит директор школы Людмила Положавец.

Почти полтысячи жителей Шацкой общины сейчас защищают Украину на горячих направлениях. Еще столько же стоит на защите северных границ. Учитывая, как Путин давит на Лукашенко, недооценивать коварного противника нельзя. Поэтому в общине готовятся не к отдыху, а к обороне.