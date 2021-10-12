Отдых в Финляндии: какой сезон выбрать, цены и развлечения

Отдых в Европе чаще ассоциируется с Испанией, Италией, на крайний случай — с Грецией или Черногорией. Но все, кто хотя бы раз побывал в Северной Европе, понимают, что отдых, например, в Финляндии имеет свой неповторимый шарм.

Гулять лесами из фэнтезийных фильмов, восхищаться идеальными финскими домиками, собирать чернику или грибы, ловить собственноручно дикую форель, кататься на лыжах, наблюдая идеальные снежные пейзажи, посетить Йоулупукки или подышать холодным Балтийским морем – все это спокойно и без суеты можно сделать в Финляндии, которую сами финны называют Суоми.

Как и на чем добраться

Добраться до Финляндии за время пандемии стало сложнее. Самый простой путь — это прямой рейс из Киева в Хельсинки, однако с начала пандемии они есть только с весны до осени.

Стоимость такого билета примерно 3 500 грн, а дорога займет два часа. Можно лететь с пересадкой. Тогда дорога займет не менее четырех часов. И будет стоить это, если брать билеты заранее, примерно 3 тыс. грн в одну сторону. Или же есть еще один вариант — самолетом в Таллин (до 2 тыс. грн.) и еще за €5 (160 грн) паромом в Хельсинки.

В Финляндии очень разветвленная железная дорога, поэтому можно доехать поездом фактически в любую точку страны. Но путешествовать автомобилем, который можно арендовать, — самый оптимальный вариант. Ведь тогда можно увидеть всю географию страны.

Дороги в Финляндии хорошие. За три дня аренды придется выложить €130. Ведь расстояния дальние, затраты горючего немалые.

Примечательно, что финны плохо владеют английским. Лучше знает английский молодежь, поэтому в случае проблем или вопросов лучше обращаться к молодым людям.

Ковидные ограничения

В связи с пандемией Финляндия периодически ограничивает въезд для украинцев, но все изменения оперативно отражаются на сайте украинского МИД.

По состоянию на сегодня въезд украинцам в Финляндию с туристической целью разрешен, если вы полностью вакцинированы и если с даты получения второй дозы прошло 14 дней. Все вакцины, которые используют в Украине, Финляндия признает, в том числе и китайский CoronaVac.

При себе достаточно иметь международный бумажный сертификат, выданный семейным врачом, или электронный сертификат в приложении Дія. В самой Финляндии хотя бы одной дозой вакцинированы уже почти 80% населения, поэтому ситуация там спокойная.

Отдых в Финляндии летом, осенью и зимой отличается, но не кардинально. Потому что природа, которая захватывает, одинаково неповторима.

С мая – цветение полевых цветов. Летом — разнотравье, белые ночи и туманы. Зимой – северное сияние, сказочные зимние пейзажи, настоящие тоннели между присыпанными снегом соснами. Лебеди пасутся прямо на полях, а олени — вдоль дорог.

Здесь можно найти и семейный отдых, и просто туристическое турне для офисного работника, который устал от городской жизни.

В конце концов, даже переехать на месяц работы на дистанционке – тоже можно. Стоит лишь помнить, что настоящего лета здесь — месяц-полтора. Зато более полугода зимы. Наименее красиво здесь ранней весной.

Убежать от суеты

Крупнейшие города Финляндии – Хельсинки, Турку, Тампере, Оулу, Вантаа и еще несколько. Чтобы понять их городскую архитектуру и увидеть достопримечательности, понадобится день-два. А вот чтобы по-настоящему насладиться Финляндией, стоит выбирать небольшие городки или даже села, которые здесь порой растягиваются на десятки километров.

Архитектура таких небольших населенных пунктов завораживает. Каждый дом здесь – произведение искусства, которое так и хочется сфотографировать и запостить в Instagram.

Дома похожи на сказочные, с многочисленной резьбой, террасами, саунами и практически без заборов. Часто заборы — это ряд из кустов или елок.

Где-то здесь поблизости и стоит поселиться. Практически в каждом селе есть специальные домики под сдачу в аренду.

Найти их можно на популярных сайтах по аренде жилья. Это стоит до €400 в месяц, или же, например, 10 тыс. грн за четверо суток вдвоем. Вместе с тем в Финляндии каждое лето открывают несколько сотен больших кемпингов вокруг водоемов с палатками, трейлерами или домиками.

Кемпинги – идеальный отдых для тех, кто хочет сам планировать свой график. Они расположены в живописных местах по всей стране, в том числе и возле Ботнического залива. Открыты они вплоть до осени, а стоимость – €18-40 в сутки с учетом условий. В зависимости от уровня, на территории кемпингов есть детские площадки, предусмотрена охрана, питание и сауна.

Тихая охота

Финляндия — страна лесов, рек и озер. Местные леса — это стройные высоченные сосны, пушистые елки с примесями берез; скалы, поросшие различными видами мхов, похожие на морское дно; а еще кусты черники и брусники.

Ловить прекрасные лесные пейзажи лучше всего осенью, когда сосны смешиваются с золотом других деревьев. Леса здесь частные и принадлежат местным фермерам, но при этом открыты для всех. Разрешен и сбор для себя грибов и ягод.

Дождливое лето или осень (а дожди здесь — не редкость) обязательно приносят грибы. Финны почти никогда их не собирают. Но местные украинцы или туристы любят сочетать прогулку по лесу с собиранием грибов или ягод.

Отдых на воде

В Финляндии почти 200 тыс. озер, которые так и просят остановиться или замедлиться возле них. Температура воды в местных водоемах, правда, прогревается не везде, и до 20 градусов максимум, поэтому купание здесь бодрит.

Есть у Финляндии и свое море — Балтийское – и два его залива. Это еще один магнит, причем поездку на побережье стоит включить независимо от того, в какую пору вы отдыхаете. Потому что, кроме возможности окунуться в прохладное море, получите, опять же, эстетическое наслаждение – усеянное камнями побережье, живописные домики-дачи вдоль бухт, лебеди и чайки на воде. Взяв с собой все для пикника или просто помедитировав, можно провести здесь целый день.

Культ рыбалки

Отдых летом и осенью — обязательно с рыбалкой. В Финляндии настоящий культ этого занятия. Побывать здесь и не порыбачить – грех. Правда, для этого надо иметь специальную лицензию. Но ее легко купить в любом почтовом отделении.

Это стоит €6 в день, или €15 за неделю. Бесплатно рыбачат только дети до 18 лет и пенсионеры от 64. Но оно того стоит, потому что рыбы здесь много и всякой – лосось, форель, судак, щука.

Устраивают даже целые рыболовецкие туры на рыболовные базы. Правда, это для настоящих фанатов, потому что за это надо выложить от €300. У летнего отдыха есть один-единственный, хотя и мелкий враг – комары. Они тут действительно бешеные, хотя финны и научились бороться с ними разными способами. Но надо помнить об этом, планируя отдых летом.

Зимние развлечения

Зимний отдых — это, бесспорно, лыжи. В Финляндии это просто must have. Начиная с садика, ребятишки здесь ходят на лыжах. А зимой все финны имеют специальные лыжные каникулы. А это значит, что и инфраструктура этого спорта здесь очень развита.

Самые известные курорты — Леви, Юлляс, Рука, Куопио, Тахко, Пюхя. Есть и специальные курсы для детей на таких курортах, поэтому можно ехать семьей. Тур на неделю будет стоить €40-600.

А еще отдельная аттракция — это северное сияние. Эту поездку часто включают в готовые туры, или же можно самому спланировать турне. Северное сияние можно увидеть, двигаясь на север, к Лапландии. И уж, например, у Сейняйоки его возможно разглядеть, хотя и не так отчетливо.

И, конечно, еще один вероятный элемент отдыха — это поездка к лапландскому Санта-Клаусу — Йоулупукки. Чтобы встретиться с ним, надо доехать до Корватунтури. Фото и видео с Йоулупукки обойдется в среднем в €35.

Одежда, которую стоит иметь с собой во время поездки: резиновые сапоги или непромокаемые ботинки либо кроссовки с весны по осень. Куртка на синтепоне или средний пуховик понадобится и весной, и осенью, а иногда и летом. Зима довольно суровая, поэтому здесь следует максимально утепляться.

Отдых в Финляндии сегодня доступен для всех. Каждый может найти для себя способ развлечься. Кто боится замерзнуть, желает тишины и воссоединения с природой – может выбрать летний или осенний вариант. А экстремалам и фанатам Йоулупукки открыты все зимние трассы.