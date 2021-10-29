Сервис для путешествий Lonely Planet составил список самых популярных туристических направлений на 2022 год. Эти страны и места точно нужно посетить в следующем году, если появится возможность.
Рейтинги составили из тех мест, которые могут показаться уникальными даже опытным путешественникам, облетевшим весь земной шар.
На первом месте — Острова Кука, которые расположены в южной части Тихого океана.
На втором месте — Норвегия. В этой стране куча интересных мест, которые не так просто посетить за один раз — фьорды и Северное сияние привлекают туристов круглый год.
Тройку лидеров замыкает небольшое государство Маврикий, известное своими тропическими лесами и национальным парком Блэк-Ривер-Горжес.
На четвертом месте — страна Белиз, расположенная в Центральной Америке. Из интересных мест стоит выделить берега, которые омываются Карибским морем — там расположены мелкие коралловые острова.
Пятое место — Словения, которая расположена в центре Европы. Главные достопримечательности — красивые горы, горнолыжные курорты и уникальные озера.
Шестое место — Ангилья — уникальная локация, которая представляет собой остров. Рекомендуется посетить пещеру Биг спринг, которая является заповедником.
Седьмое место занимает Оман – государство на Аравийском полуострове. Место понравится любителям пустынь и длинных пляжей. Здесь их омывает Аравийское море.
Восьмое место за Непалом. Страна расположена между Индией и Тибетом. Отлично подойдет настоящим экстремалам — есть возможность покорить Эверест.
Девятое место получила страна Малави. И хотя она не имеет выхода к морю, главные достопримечательности — огромное озеро и одноименный национальный парк, в которых можно увидеть разнообразных животных.
Последнее место за Египтом.
10 самых популярных регионов
- Вестфирдир (Исландия);
- Западная Вирджиния (США);
- Сишуанбаньна-Дайский автономный округ (Китай);
- Побережье графства Кент (Великобритания);
- Пуэрто-Рико (США);
- Сикоку (Япония);
- Пустыня Атакама (Чили);
- Синик Рим Риджинал (Австралия);
- Остров Ванкувер (Канада);
- Бургундия (Франция).
Топ-10 лучших городов
- Окленд (Новая Зеландия);
- Тайбэй (Тайвань);
- Фрайбург (Германия);
- Атланта (США);
- Лагос (Нигерия);
- Никосия (Кипр);
- Дублин (Ирландия);
- Мерида (Мексика);
- Флоренция (Италия);
- Кенджу (Южная Корея).
Для тех, кто хочет отдохнуть зимой в Карпатах, Факты ICTV составили топ 10 лучших мест, которые помогут весело провести праздники.
Источник: Lonely Planet