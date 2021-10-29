Сервис для путешествий Lonely Planet составил список самых популярных туристических направлений на 2022 год. Эти страны и места точно нужно посетить в следующем году, если появится возможность.

Рейтинги составили из тех мест, которые могут показаться уникальными даже опытным путешественникам, облетевшим весь земной шар.

На первом месте — Острова Кука, которые расположены в южной части Тихого океана.

На втором месте — Норвегия. В этой стране куча интересных мест, которые не так просто посетить за один раз — фьорды и Северное сияние привлекают туристов круглый год.

Тройку лидеров замыкает небольшое государство Маврикий, известное своими тропическими лесами и национальным парком Блэк-Ривер-Горжес.

На четвертом месте — страна Белиз, расположенная в Центральной Америке. Из интересных мест стоит выделить берега, которые омываются Карибским морем — там расположены мелкие коралловые острова.

Пятое место — Словения, которая расположена в центре Европы. Главные достопримечательности — красивые горы, горнолыжные курорты и уникальные озера.

Шестое место — Ангилья — уникальная локация, которая представляет собой остров. Рекомендуется посетить пещеру Биг спринг, которая является заповедником.

Седьмое место занимает Оман – государство на Аравийском полуострове. Место понравится любителям пустынь и длинных пляжей. Здесь их омывает Аравийское море.

Восьмое место за Непалом. Страна расположена между Индией и Тибетом. Отлично подойдет настоящим экстремалам — есть возможность покорить Эверест.

Девятое место получила страна Малави. И хотя она не имеет выхода к морю, главные достопримечательности — огромное озеро и одноименный национальный парк, в которых можно увидеть разнообразных животных.

Последнее место за Египтом.

10 самых популярных регионов

Вестфирдир (Исландия); Западная Вирджиния (США); Сишуанбаньна-Дайский автономный округ (Китай); Побережье графства Кент (Великобритания); Пуэрто-Рико (США); Сикоку (Япония); Пустыня Атакама (Чили); Синик Рим Риджинал (Австралия); Остров Ванкувер (Канада); Бургундия (Франция).

Топ-10 лучших городов

Окленд (Новая Зеландия); Тайбэй (Тайвань); Фрайбург (Германия); Атланта (США); Лагос (Нигерия); Никосия (Кипр); Дублин (Ирландия); Мерида (Мексика); Флоренция (Италия); Кенджу (Южная Корея).

Для тех, кто хочет отдохнуть зимой в Карпатах, Факты ICTV составили топ 10 лучших мест, которые помогут весело провести праздники.

Источник: Lonely Planet