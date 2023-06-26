Польша активно принимает не только беженцев из Украины, но и туристов, которые часто путешествуют по всей Европе. Как и между многими странами, на границе активно проверяют личные вещи. Чтобы не нажить себе проблем и не лишиться драгоценных вещей, лучше сразу узнать список вещей, которые в Польшу не завезти.

Какие продукты нельзя ввозить в Польшу

сало и колбасы;

свежее мясо;

сыр, молоко и кисломолочные продукты (йогурт, сыр, масло и другое);

более 20 кг рыбы и 125 г икры осетровых — для увеличения лимита нужно получать разрешение;

шоколад;

консервы (как домашние, так и покупные);

более 5 кг свежих овощей и фруктов;

более 2 кг детского питания или корма для домашнего питомца;

конфеты и кондитерские изделия, в составе которых больше 20% шоколада.

Европа на Польше не заканчивается — можно и дальше поехать путешествовать в другие страны, в которых также есть свои правила для пересечения границы. О них также стоит знать еще до начала путешествия. Что нельзя ввозить в Венгрию, можно узнать на Фактах ICTV.