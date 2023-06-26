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Отдых

Много не наберешь: какие продукты нельзя ввозить в Польшу

26 июня 2023, 15:42
Николай Олефиренко редактор раздела Lifestyle
Продукти
Источник: Pexels

Польша активно принимает не только беженцев из Украины, но и туристов, которые часто путешествуют по всей Европе. Как и между многими странами, на границе активно проверяют личные вещи. Чтобы не нажить себе проблем и не лишиться драгоценных вещей, лучше сразу узнать список вещей, которые в Польшу не завезти. 

Какие продукты нельзя ввозить в Польшу

  • сало и колбасы;
  • свежее мясо;
  • сыр, молоко и кисломолочные продукты (йогурт, сыр, масло и другое);
  • более 20 кг рыбы и 125 г икры осетровых — для увеличения лимита нужно получать разрешение;
  • шоколад;
  • консервы (как домашние, так и покупные);
  • более 5 кг свежих овощей и фруктов;
  • более 2 кг детского питания или корма для домашнего питомца;
  • конфеты и кондитерские изделия, в составе которых больше 20% шоколада.

Европа на Польше не заканчивается — можно и дальше поехать путешествовать в другие страны, в которых также есть свои правила для пересечения границы. О них также стоит знать еще до начала путешествия. Что нельзя ввозить в Венгрию, можно узнать на Фактах ICTV.

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