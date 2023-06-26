Польща активно приймає не лише біженців з України, а й туристів, які часто подорожують усією Європою. Як і між багатьма країнами, на кордоні активно перевіряють особисті речі. Щоб не нажити собі проблем і не позбутися дорогоцінних речей, краще одразу дізнатися список речей, які до Польщі не завезти.

Які продукти не можна ввозити до Польщі

сало та ковбаси;

свіже м’ясо;

сир, молоко та кисломолочні продукти (йогурт, сир, масло тощо);

понад 20 кг риби та 125 г ікри осетрових – для збільшення ліміту потрібно отримувати дозвіл;

шоколад;

консерви (як домашні, так і куповані);

понад 5 кг свіжих овочів і фруктів;

понад 2 кг дитячого харчування або корму для домашнього улюбленця;

цукерки та кондитерські вироби, у складі яких більш ніж 20% шоколаду.

Європа на Польщі не закінчується – можна й далі поїхати мандрувати до інших країн, у яких також є свої правила для перетину кордону. Про них також варто знати ще до початку подорожі. Що не можна ввозити в Угорщину, можна дізнатися на Фактах ICTV.