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Багато не набереш: які продукти не можна ввозити до Польщі

26 Червня 2023, 15:42
Микола Олефіренко редактор розділу Lifestyle
Продукти
Джерело: Pexels

Польща активно приймає не лише біженців з України, а й туристів, які часто подорожують усією Європою. Як і між багатьма країнами, на кордоні активно перевіряють особисті речі. Щоб не нажити собі проблем і не позбутися дорогоцінних речей, краще одразу дізнатися список речей, які до Польщі не завезти.

Які продукти не можна ввозити до Польщі

  • сало та ковбаси;
  • свіже м’ясо;
  • сир, молоко та кисломолочні продукти (йогурт, сир, масло тощо);
  • понад 20 кг риби та 125 г ікри осетрових – для збільшення ліміту потрібно отримувати дозвіл;
  • шоколад;
  • консерви (як домашні, так і куповані);
  • понад 5 кг свіжих овочів і фруктів;
  • понад 2 кг дитячого харчування або корму для домашнього улюбленця;
  • цукерки та кондитерські вироби, у складі яких більш ніж 20% шоколаду.

Європа на Польщі не закінчується – можна й далі поїхати мандрувати до інших країн, у яких також є свої правила для перетину кордону. Про них також варто знати ще до початку подорожі. Що не можна ввозити в Угорщину, можна дізнатися на Фактах ICTV.

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