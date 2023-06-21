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Виноградная лоза подождет: что нельзя ввозить в Германию (список)

21 июня 2023, 13:50
Николай Олефиренко редактор раздела Lifestyle
Чемодан
Источник: Unsplash

Германия — довольно популярная страна среди украинцев. Центр Европы привлекает своей близостью и красивыми местами, интересной архитектурой и уникальным стилем жизни. Однако, как и в любой стране, есть правила и запреты, которые касаются и вещей для ввоза.

Факты ICTV составили подробный перечень того, что нельзя ввозить в Германию. Эта европейская страна соседствует с другими семью государствами, но правила для ввоза одни для всех. Однако, если взять в пример польско-германскую границу, то при пересечении проверок нет.

Что нельзя ввозить в Германию

  • Молочную и мясную продукцию — сыр, молоко, йогурты, сало, яйца, колбасы, мясные консервы.
  • Картофель.
  • Виноградную листву и лозу.
  • Поддельные медикаменты, которые считаются допингом.
  • Поддельные товары — DVD-диски, парфюм и одежду.
  • Более €10 тыс. наличкой — такую сумму нужно декларировать.

Что можно ввозить в Германию

  • Рыбу и морепродукты массой до 20 кг.
  • Икру осетровых — не больше 125 г на человека.
  • Мед — до 2 кг.
  • Съедобные грибы — до 2 кг.
  • Лекарства, витамины и пищевые добавки.
  • Один блок сигарет, 100 сигарилл или 50 сигар.
  • Литр алкоголя крепче 22 градусов, 4 л неигристого вина или 16 л пива.

Ранее на Фактах ICTV подробно расписали, что нельзя ввозить в Польшу. Список довольно похожий, но лучше перед поездкой убедиться, что все вещи — легальные.

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Німеччина подорож
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