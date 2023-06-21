Германия — довольно популярная страна среди украинцев. Центр Европы привлекает своей близостью и красивыми местами, интересной архитектурой и уникальным стилем жизни. Однако, как и в любой стране, есть правила и запреты, которые касаются и вещей для ввоза.
Факты ICTV составили подробный перечень того, что нельзя ввозить в Германию. Эта европейская страна соседствует с другими семью государствами, но правила для ввоза одни для всех. Однако, если взять в пример польско-германскую границу, то при пересечении проверок нет.
Что нельзя ввозить в Германию
- Молочную и мясную продукцию — сыр, молоко, йогурты, сало, яйца, колбасы, мясные консервы.
- Картофель.
- Виноградную листву и лозу.
- Поддельные медикаменты, которые считаются допингом.
- Поддельные товары — DVD-диски, парфюм и одежду.
- Более €10 тыс. наличкой — такую сумму нужно декларировать.
Что можно ввозить в Германию
- Рыбу и морепродукты массой до 20 кг.
- Икру осетровых — не больше 125 г на человека.
- Мед — до 2 кг.
- Съедобные грибы — до 2 кг.
- Лекарства, витамины и пищевые добавки.
- Один блок сигарет, 100 сигарилл или 50 сигар.
- Литр алкоголя крепче 22 градусов, 4 л неигристого вина или 16 л пива.
Ранее на Фактах ICTV подробно расписали, что нельзя ввозить в Польшу. Список довольно похожий, но лучше перед поездкой убедиться, что все вещи — легальные.