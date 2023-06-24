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Никаких консерв и оружия: что нельзя ввозить в Венгрию

24 июня 2023, 14:45
Карина Зуева редактор раздела Lifestyle
Венгрия
Источник: Pexels

Многие украинцы вынуждены сейчас выбирать для жизни соседние страны, поскольку в Украине идет полномасштабная война. Одна из таких стран — Венгрия.

Въезжая в любую страну, не последним делом каждый человек думает о том, что с собой взять — какие вещи, продукты, лекарства, деньги. Факты ICTV решили ознакомить вас со списком того, что нельзя ввозить в Венгрию.

При пересечении границы Украины с Венгрией каждый человек должен пройти два контроля — паспортный и таможенный. Обычно документы человеком, который собрался в другую страну, тщательно проверяются, а потому с ними не должно возникнуть проблем, хотя случаи бывают разные. Другой вопрос с таможенным контролем, ведь часто можно прихватить с собой то, что разрешено в одной стране, а в другой — нет.

Что нельзя ввозить в Венгрию

  • Консервы.
  • Конфеты из молочного шоколада.
  • Мясные продукты, а также сало.
  • Молочные продукты.
  • Более 20 кг сахара.
  • Взрывчатые вещества.
  • Оружие.
  • Наркотики.
  • Психотропные вещества, яды.
  • Порнографию.
  • Материалы, порождающие национальную, религиозную, социальную и иную рознь и вражду.
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