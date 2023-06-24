Многие украинцы вынуждены сейчас выбирать для жизни соседние страны, поскольку в Украине идет полномасштабная война. Одна из таких стран — Венгрия.
Въезжая в любую страну, не последним делом каждый человек думает о том, что с собой взять — какие вещи, продукты, лекарства, деньги. Факты ICTV решили ознакомить вас со списком того, что нельзя ввозить в Венгрию.
При пересечении границы Украины с Венгрией каждый человек должен пройти два контроля — паспортный и таможенный. Обычно документы человеком, который собрался в другую страну, тщательно проверяются, а потому с ними не должно возникнуть проблем, хотя случаи бывают разные. Другой вопрос с таможенным контролем, ведь часто можно прихватить с собой то, что разрешено в одной стране, а в другой — нет.
Что нельзя ввозить в Венгрию
- Консервы.
- Конфеты из молочного шоколада.
- Мясные продукты, а также сало.
- Молочные продукты.
- Более 20 кг сахара.
- Взрывчатые вещества.
- Оружие.
- Наркотики.
- Психотропные вещества, яды.
- Порнографию.
- Материалы, порождающие национальную, религиозную, социальную и иную рознь и вражду.