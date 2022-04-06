Украинский культурный фонд запускает интерактивную Карту культурных потерь, где будут отображаться частично поврежденные или полностью уничтоженные россиянами памятники и объекты.

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Цель карты — показать весь масштаб разрушений, в которых виновата Россия. Сервис докажет, что РФ нарушает все правила ведения войны и международных конвенций.

— Надеемся, что эта карта станет весомым аргументом в ходе дискуссий с партнерами об исключении России из рядов различных международных культурных организаций или объединений, — заявил исполнительный директор Украинского культурного фонда Владислав Берковский.

По последним данным, за период полномасштабного вторжения России в Украину с 24 февраля было уничтожено более 150 объектов культурного наследия нашего народа. С помощью карты можно увидеть города, где больше всего потерь в культурном плане — Луганск, Донецк, Мариуполь, Харьков, Ахтырка, Чернигов и Киев.

Также на сервисе отображаются и уровни повреждения — объекты, обозначенные зеленым цветом получили повреждения и полностью функционируют, несмотря на необходимости косметического ремонта. Оранжевые метки свидетельствуют о необходимости капитального ремонта. Красные обозначения — объект полностью уничтожен.

Напомним, что ранее крупные компании предложили украинцем бесплатную медицинскую помощь — консультации у врача, заказ лекарств или общение с психологом.