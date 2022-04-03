В Украине хотят упростить импорт строительной техники на фоне широкомасштабного вторжения России с 24 февраля. Это необходимо для восстановления разрушенной в ходе войны инфраструктуры по всей стране.

Соответствующий законопроект №7235 уже подали в Верховную Раду. Он подразумевает упрощение таможенного оформления новой и поддержанной строительной техники на период военного, чрезвычайного положения и до 31 декабря года, следующего за годом, в котором прекращено или отменено военное, чрезвычайное положение.

В пояснительной записке к законопроекту утверждается, что за время российской агрессии было разрушено 4,5 тыс. жилых домов, 100 предприятий, 400 учебных и 150 медицинских учреждений. Все эти здания необходимо ремонтировать как во время войны, так и после нашей победы.

Документ подразумевает упрощенный ввоз и регистрации спецтехники — грузового транспорта для аварийного ремонта, пожарной техники, автокранов, бетономешалок и радиологических авто. Этот транспорт должен соответствовать экологическом стандарту Евро3. Потенциальные изменения в законе также будут распространяться и на украинскую спецтехнику.

Напомним, что уже с 1 апреля для украинцев отменили плату за растаможку авто и другого транспорта. Это касается легковушек, кузовов для них, прицепов, мотоциклов, а также автомобили для перевозки 10 или более человек.