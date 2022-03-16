24 февраля Россия объявила Украине войну и нанесла ракетные удары по мирным украинским городам. Тысячи украинцев вынуждены были эвакуироваться из собственных домов в безопасные регионы или уехать за границу.

Волонтеры создали немало сервисов, которые помогут найти бесплатное жилье в Украине, если вам некуда ехать.

Сервисы для поиска жилья в Украине:

ВзаємоДія – сайт, где волонтеры собрали контакты, которые ускорят поиск временного убежища или жилья.

Допомагай! — инициатива, предлагающая бесплатное временное жилье в безопасных городах Украины или за границей.

Прихисти українців — чатбот в Telegram, который поможет нуждающимся в приюте найти тех, кто может его предоставить.

Shelter for UA – еще один сервис, объединяющий людей, которые ищут и могут предоставить жилье.

Прихисток — портал для поиска жилья как в Украине, так и за границей.

Турботник (@turbotnyk_bot) — бот от Минцифры, который 24/7 помогает украинским переселенцам получить временный дом и необходимые вещи в ЦПАУ.

Тем временем жители других стран нашли оригинальный способ финансово помочь украинцам во время российской агрессии. Иностранцы массово бронируют жилье в Украине через сервис Airbnb.

По состоянию на 12 марта иностранцы забронировали 434 тыс. ночей в Украине на сумму $15 млн, которые получат арендаторы.