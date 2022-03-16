Из-за войны в Украине многим людям пришлось оставить свой дом и эвакуироваться в более безопасное место.

Волонтеры создали порталы, которые помогут найти жилье украинцам за границей.

Если вы решились на какое-то время выехать из Украины, но не знаете, где жить, эти сервисы точно помогут найти крышу над головой.

5 сервисов для поиска жилья за границей

Host4Ukraine — сервис, который предлагает беженцам из Украины безопасное жилье за границей.

Чтобы выбрать жилье, зарегистрируйтесь на платформе, найдите место по ключевому слову или локации, а затем свяжитесь с хозяином квартиры.

СильнішіРазом — портал, где литовские волонтеры дают убежище для беженцев из Украины.

Заполните форму на сайте, чтобы волонтеры могли выйти с вами на связь. Бесплатное жилье здесь предоставляют на срок до трех месяцев.

Airbnb — бесплатное жилье для украинцев на короткий срок.

Все пребывания беженцев будут финансироваться Airbnb, донорами Airbnb.org и благодаря щедрости владельцев.

CouchSurfing — платформа для безопасного поиска жилья.

Чтобы помочь беженцам во время войны, сервис стал бесплатным для украинцев и отменил ограничения на количество сообщений. Чтобы найти жилье, необходимо зарегистрироваться на сайте.

Help380 — портал, который помогает найти людей, которые ищут жилье, людям, которые могут кого-то принять.

Создайте аккаунт, после этого вы сможете создавать запросы на помощь – транспорт, жилье, еду и другие товары.

Читайте также: Бенедикт Камбербэтч готов принять беженцев из Украины в своем доме

По данным ООН, с начала полномасштабной войны из Украины уехали 3 млн человек, из них около 1,4 млн – дети. Больше всего едут в соседнюю Польшу, Венгрию, Словакию, Молдову и Румынию.