В условиях войны не все имеют возможность полноценно готовить еду.

Шеф и эксперт реалити На ножах (Новый канал) Алекс Якутов рассказал, какие крупы можно употреблять без варки. Это поможет вам быть сытыми и сэкономить время на готовку.

Гречка

Гречку не обязательно варить – крупу можно просто заливать водой. Причем не крутым кипятком, а чистой водой комнатной температуры в пропорции 1:2.

В воде гречка должна настояться около 5 часов, а лучше 8-10. После этого ее можно есть.

Секрет в том, что коричневая гречка уже готова – на упаковке указано, что она обжарена и высушена. Поэтому простой воды будет достаточно, чтобы гречка набухла.

Ячная крупа

Кашу из поддельного ячменя тоже традиционно варят. Однако ячку можно заливать кипятком в пропорции 1:2 и дать настояться не менее 2 часов.

Время приготовления зависит от размера поддельного ячменя.

Кускус

Чтобы употреблять кускус без варки, достаточно залить его крутым кипятком и накрыть тарелкой на 15 минут.

Однако учтите, что воды должно быть чуть больше самой крупы.

Перловка

Перловую крупу также можно заливать водой, причем не обязательно очень горячей.

Залейте перловку из расчета 1:3 и дайте настояться 24 часа.

Геркулес

Даже если на упаковке указано, что геркулес нужно варить, есть альтернативный способ приготовления.

Залейте геркулесом кипятком и подождите 15-20 минут.