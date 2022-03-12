В Киеве запустили сайт, позволяющий оставить заявку на проведение Wi-Fi в укрытиях.

В настоящее время люди вынуждены сидеть в укрытиях, поскольку Россия на территории Украины ведет полномасштабную войну. Сидеть в бомбоубежищах не просто – ты будто отрезан от мира, не ловит сеть, интернет из-за чего нет возможности узнавать актуальные новости.

Сейчас есть возможность установки интернета в укрытиях. Для этого необходимо подать заявку по этой ссылке.

— Если в укрытии, где вы временно находитесь, нет доступа к сети интернет, оставляйте заявку, мы свяжемся с вами и сообщим о выезде монтажника. Сообщите окружающим, что вы планируете подать заявку на установку Wi-Fi и для безопасности встретьте монтажника интернет-провайдера, — говорится в заявлении.

Проект реализуется Департаментом информационно-коммуникационных технологий КГГА совместно с интернет-провайдерами.

Ранее мы писали, что взять с собой при эвакуации. Поскольку в военное время каждый гражданин должен об этом знать. Более того, у каждого украинца должен быть тревожный чемоданчик.