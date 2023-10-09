Илон Маск снова попал в скандал, раздавая в Twitter советы, которые могут навредить. Миллиардер посоветовал читать непроверенные аккаунты, в которых распространялись фейки о войне в Израиле.

— Для слежения за ходом войны в режиме реального времени подходят @WarMonitors и @sentdefender, — заявил миллиардер для 150 млн подписчиков.

За три часа это сообщение было просмотрено 11 млн раз, пока Илон не удалил его. Как оказалось, учетные записи распространяли ложную информацию. К примеру, оба аккаунта первыми написали о якобы взрыве возле Белого дома в мае.

Еще год назад владелец учетной записи War Monitor спорил с другими пользователями по поводу Израиля и религии — тогда он написал, что большинство людей в СМИ и банках — сионисты.

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Напомним, что это не первый скандал, в котором замешан владелец Twitter — ранее Маска поставили на место за мем с Зеленским. Илону напомнили, что он подыгрывает прокремлевской пропаганде, и даже изобразили его российским военным.