Илона Маска поставили на место за мем с Зеленским: подыгрывает Путину

2 октября 2023, 10:01 Николай Олефиренко редактор раздела Lifestyle

Глава Tesla Илон Маск снова оскандалился, подыгрывая российской пропаганде. Миллиардер опубликовал мем с президентом Украины Владимиром Зеленским, вызвав буду недовольства у пользователей сети. В соцсети X (Twitter), Илон запостил мем, где на лицо очень напряженного парня прифотошопили Зеленского и добавили подпись: Когда прошло 5 минут, а ты не попросил помощи в миллиард долларов. pic.twitter.com/W9i9YEM8uA — Elon Musk (@elonmusk) October 1, 2023

Миллиардер не первый раз подыгрывает Кремлю и Путину, и за несколько часов после публикации мем просмотрело более 20 млн человек, оставив более 17 тыс. комментариев.

За Зеленского заступились и украинцы, которые поставили миллиардера на место. К примеру, в сети Илона изобразили Маска российским военным.

Другие и вовсе высмеяли миллиардера за страх перед угрозами россиян и процитировали Зеленского, который остался в Украине в условиях реальной войны.

— Слева: Илон Маск после угроз со стороны русских. Справа: Зеленский после начала вторжения русских на его родину, — подписал снимки пользователь Twitter.

Left: Elon Musk after being threatened by the Russians

Right: Zelensky after the Russians start invading his homeland pic.twitter.com/P5rF3sYkvc — Edward Hunter Christie (@EHunterChristie) October 2, 2023

Некоторые пользователи серьезно отнеслись к мему и показали разницу между Зеленским и Маском.

— Вам придется извиниться перед Зеленским. Он предпочитает, чтобы его людей не насиловали, не убивали, не пытали и не похищали. Когда Маск берет государственную подачку, он просто хочет стать богаче.

You’ll have to excuse Zelenskyy. He’d rather his people not be raped, murdered, tortured, or kidnapped. When Musk takes a government handout, it’s just to get richer. — Mike Watman (@MichaelWatman) October 2, 2023

Украинский комик Василь Байдак задал Маску провокационный вопрос.

— Илон, ты написал этот мем во время дружеской беседы с Путиным по телефону? — отметил Байдак.

Ilon, did you write this meme during a friendly conversation with putin on the phone? — василь байдак (@by_by_duck) October 2, 2023

Напомним, что действия миллиардера иногда несут вред нашей стране в условиях войны. К примеру, Маск слил частную переписку с главой Минцифры Михаилом Федоровым. Глава министерства отметил, что он не был в курсе передачи сообщений биографу, который опубликовал информацию в книге об Илоне Маске.