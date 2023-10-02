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Илона Маска поставили на место за мем с Зеленским: подыгрывает Путину

2 октября 2023, 10:01
Николай Олефиренко редактор раздела Lifestyle
Ілон Маск
Источник: Getty Images

Глава Tesla Илон Маск снова оскандалился, подыгрывая российской пропаганде. Миллиардер опубликовал мем с президентом Украины Владимиром Зеленским, вызвав буду недовольства у пользователей сети.

В соцсети X (Twitter), Илон запостил мем, где на лицо очень напряженного парня прифотошопили Зеленского и добавили подпись: Когда прошло 5 минут, а ты не попросил помощи в миллиард долларов.

Миллиардер не первый раз подыгрывает Кремлю и Путину, и за несколько часов после публикации мем просмотрело более 20 млн человек, оставив более 17 тыс. комментариев.

За Зеленского заступились и украинцы, которые поставили миллиардера на место. К примеру, в сети Илона изобразили Маска российским военным.

Другие и вовсе высмеяли миллиардера за страх перед угрозами россиян и процитировали Зеленского, который остался в Украине в условиях реальной войны.

— Слева: Илон Маск после угроз со стороны русских. Справа: Зеленский после начала вторжения русских на его родину, — подписал снимки пользователь Twitter.

Некоторые пользователи серьезно отнеслись к мему и показали разницу между Зеленским и Маском.

— Вам придется извиниться перед Зеленским. Он предпочитает, чтобы его людей не насиловали, не убивали, не пытали и не похищали. Когда Маск берет государственную подачку, он просто хочет стать богаче.

Украинский комик Василь Байдак задал Маску провокационный вопрос.

— Илон, ты написал этот мем во время дружеской беседы с Путиным по телефону? — отметил Байдак.

Напомним, что действия миллиардера иногда несут вред нашей стране в условиях войны. К примеру, Маск слил частную переписку с главой Минцифры Михаилом Федоровым. Глава министерства отметил, что он не был в курсе передачи сообщений биографу, который опубликовал информацию в книге об Илоне Маске.

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