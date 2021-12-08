Космическое агентство NASA представило 10 астронавтов, которые будут следующие два года готовиться к космическим полетам во время различных миссий. Известно, что на эти должности претендовало более 12 тыс. человек.

— Сегодня мы приветствуем 10 новых кандидатов в астронавты NASA 2021 года. По отдельности у каждого кандидата есть свои преимущества, — заявил директор агентства Билл Нельсон.

Известно, что подготовка к миссиям начнется уже в январе 2022 года. Так, избранных обучат эксплуатации и обслуживанию систем на Международной космической станции, подготовят к выходу в открытый космос, использование робототехники, а также управлять учебным самолетом Т-38.

После окончания подготовки, они смогут отправиться в космос даже на частных космических кораблях, а также выполнять длительные миссии агентства — к примеру, полет на Луну.

В число кандидатов вошли граждане США из всех 50 штатов. Впервые в истории NASA, для получения должности необходимо иметь степень магистра в области STEM.

Полный список кандидатов на астронавтов NASA:

Николь Айерс, 32 года, майор ВВС США. Имеет степень магистра вычислительной и прикладной математики, а также является опытным боевым летчиком.

Маркос Берриос, 37 лет, майор ВВС США, имеет степень бакалавра машиностроения, а также имеет опыт в работе аэрокосмическим инженером в армии США.

Кристина Берч, 35 лет, является бакалавром математики, биохимии и молекулярной биофизики. Кристина стала титулованной велосипедисткой национальной сборной США.

Дениз Бернхэм, 36 лет, лейтенант ВМС США — имеет бакалавриат химического машиностроения и степень магистра машиностроения.

Люк Делани, 42 года, майор морской пехоты США в отставке. Имеет степень в области машиностроения и степень магистра аэрокосмической техники. Был в качестве летчика-испытателя.

Андре Дуглас, 35 лет — имеет степень бакалавра и магистра в области машиностроения. Она служила в береговой охране США военно-морским архитектором, инженером-спасателем, помощником по устранению повреждений и палубным офицером.

Джек Хэтэуэй, 39 лет, командующий ВМС США — имеет степень бакалавра физики и истории, а также закончил аспирантуру. Выдающийся военно-морской летчик.

Анил Менон, 45 лет, подполковник ВВС США, — первый летный хирург SpaceX, помогал запускать первых людей компании в космос во время миссии NASA SpaceX Demo-2. До этого он работал в NASA хирургом-пилотом экипажа в различных экспедициях, доставлявших астронавтов на Международную космическую станцию.

Кристофер Уильямс, 38 лет — получил бакалавра физики и докторской степени по физике. Является ведущим физиком программы адаптивной лучевой терапии под контролем МРТ.

Джессика Уиттнер, 38 лет, капитан-лейтенант ВМС США, служила военно-морским летчиком и летчиком-испытателем. Она имеет степень бакалавра наук в области аэрокосмической техники и степень магистра наук в области аэрокосмической техники в аспирантуре военно-морского флота США.