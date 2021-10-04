4 октября в работе Instagram, Facebook и WhatsApp наблюдается масштабный сбой во всем мире. Однако, если кто-то и грустит из-за этого, то большая каста людей просто перекочевала в Twitter, чтобы пошутить по поводу сбоя.
- Instagram виснет, потому что Поплавский планирует еще и факультатив Instagram открыть?
- Instagram и Facebook навернулись. Бог — есть.
- Instagram и Facebook: *падают*
СММ Укрпочты:
- Наши сообщают, что Instagram, Facebook и WhatsApp баиньки.
- Instagram: я упал. Twitter: я всегда готов послушать ваши недовольства о жизни или посмотреть на новый срач, так что проходим проходим.
- Когда не работает Instagram, Facebook и WhatsApp.
- Instagram і WhatsApp не вывозем. Twitter:
- Стоило мне написать бывшему в Instagram как он сломался. Знаки повсюду. Я поняла.
- Включите Instagram, а то скучно.
Сбой в Instagram, Facebook и WhatsApp
Около 18.40 4 октября в Instagram, Facebook и WhatsApp произошел масштабный сбой. Проблемы наблюдаются у многих пользователей, в частности не открываются даже стартовые страницы.
Пользователи по всему миру жалуются на то, что у них не получается получить доступ ни к приложениям, ни к web-версиям соцсетей.