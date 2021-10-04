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Бог есть! Реакция сети на масштабный сбой в Instagram, Facebook и WhatsApp

4 октября 2021, 20:29 Євгенія Шапоренко
Бог есть! Реакция сети на масштабный сбой в Instagram, Facebook и WhatsApp

4 октября в работе Instagram, Facebook и WhatsApp наблюдается масштабный сбой во всем мире. Однако, если кто-то и грустит из-за этого, то большая каста людей просто перекочевала в Twitter, чтобы пошутить по поводу сбоя.

  • Instagram виснет, потому что  Поплавский планирует еще и факультатив Instagram открыть?

  • Instagram и Facebook навернулись. Бог — есть.

  • Instagram и Facebook: *падают*
    СММ Укрпочты:

  • Наши сообщают, что Instagram, Facebook и WhatsApp баиньки.

  • Instagram: я упал. Twitter: я всегда готов послушать ваши недовольства о жизни или посмотреть на новый срач, так что проходим проходим.

  • Когда не работает Instagram, Facebook и WhatsApp.

  • Instagram і WhatsApp не вывозем. Twitter:

  • Стоило мне написать бывшему в Instagram как он сломался. Знаки повсюду. Я поняла.

  • Включите Instagram, а то скучно.

Сбой в Instagram, Facebook и WhatsApp

Около 18.40 4 октября в Instagram, Facebook и WhatsApp произошел масштабный сбой. Проблемы наблюдаются у многих пользователей, в частности не открываются даже стартовые страницы.

Пользователи по всему миру жалуются на то, что у них не получается получить доступ ни к приложениям, ни к  web-версиям соцсетей.

Теги
Facebook , Instagram , WhatsApp
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