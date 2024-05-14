Компания Apple выпустила обновление прошивок iOS 17.5 и iPadOS 17.5 — теперь можно скачивать приложения на iPhone и iPad прямо с браузера.

Apple представила iOS 17.5 и iPadOS 17.5

Так, крупное обновление вышло спустя более чем через 2 месяца с момента анонса iOS 17.4.

Главное изменение заключается в тои, что можно скачивать приложения прямо с браузера, но только с сайтов разработчиков программ. На такой шаг Apple решилась из-за законов ЕС, поэтому скачивание доступно только на территории Европы.

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Чтобы обновить iPhone или iPad до актуальной версии, следуйте инструкции:

Зайдите в Настройки

Выберите меню Общие, а затем переключитесь на Обновление ПО.

Законы ЕС требуют от Apple не препятствовать распространению приложений от конкурентов — ранее компанию неоднократно обвиняли в злоупотреблении монополией на рынке. К примеру, Apple практически всегда продвигала собственные приложения, оставляя программы конкурентов “в тени”.

Изменения также коснулись сервиса Apple News+ и уведомлений о трекинге для всех Bluetooth-устройств. Это касается не только AirTag от Apple, но и сторонних устройств от других компаний.

Глобальные изменения ожидаются также и с выходом iPhone 16 — Apple внедрит чат-бота ChatGPT в iOS 18. Ожидается, что обновление станет доступным с выходом нового телефона в сентябре 2024 года.