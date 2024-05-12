Компания Apple извинилась за свою новую рекламу iPad Pro, в которой она разбила краски, книги и музыкальные инструменты. В корпорации отметили, что “не попали в цель”.

Apple извинилась за рекламу iPad Pro

В своем заявлении вице-президент Apple по маркетинговым коммуникациям Тор Михрен акцентировал, что для технологического гиганта важно создавать продукты, расширяющие возможности творческих людей по всему миру.

— Наша цель — отмечать множество способов самовыражения пользователей и воплощения их идей в жизнь с помощью iPad. С этим видео мы не попали в цель, и нам очень жаль, — признал топ-менеджер.

Ранее исполнительный директор Apple Тим Кук в описании к ролику объяснил, что реклама имела целью продемонстрировать широкий спектр инструментов, которые можно использовать на самом тонком в истории iPad.

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Критика Apple из-за рекламы iPad

Ролик попал под огонь критики. В частности актер Хью Грант заявил, что она демонстрирует “разрушение человеческого опыта” благодаря Силиконовой долине.

Автор песен Криспин Хант назвал рекламу “на удивление бестактной” и сказал, что Apple “раньше поддерживала и защищала творчество”.