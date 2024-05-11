Компанія Apple впровадить сервіс ChatGPT з ШІ в iPhone. Корпорація планує укласти договір про співпрацю з розробниками чат-бота, компанією OpenAI.

Apple впровадить ChatGPT зі ШІ в iPhone

Очікується, що новинка стане доступною разом із виходом нової версії ОС для смартфонів. Наступне велике оновлення очікується разом із виходом iOS 18, яку можна буде завантажити вже під час презентації iPhone 16.

Зараз обидві сторони завершують узгодження договору про використання ChatGPT в iOS 18. Раніше Apple вела переговори з Google для реалізації їхнього чатбота Gemini через функціонал iPhone.

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До речі, у 2023 році глава Apple Тім Кук зазначив, що він використовує ChatGPT від OpenA, але сервіс має низку проблем, які потрібно вирішити. Він додав, що АІ-функції з’являтимуться в iPhone дуже продумано.

Очікується, що перелік можливостей ChatGPT в iOS 18 розкажуть уже наступного місяця, на конференції розробників WWDC 2024 з 10 по 14 червня. Основна презентація відбудеться в Apple Park – у штаб-квартирі корпорації в Каліфорнії, а на заході розробникам додатків покажуть, під які можливості потрібно буде адаптувати свої сервіси до виходу нової ОС.