Компанія Apple випустила оновлення прошивок iOS 17.5 та iPadOS 17.5 – тепер можна завантажувати додатки на iPhone та iPad прямо з браузера.

Apple представила iOS 17.5 та iPadOS 17.5

Так, велике оновлення вийшло через більш ніж через 2 місяці з моменту анонсу iOS 17.4.

Головна зміна полягає в тому, що можна завантажувати додатки прямо з браузера, але лише із сайтів розробників програм. На такий крок Apple зважилася через закони ЄС, тому скачування доступне тільки на території Європи.

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Щоб оновити iPhone або iPad до актуальної версії, дотримуйтесь інструкції:

Зайдіть у Налаштування

Виберіть меню Загальні, а потім перейдіть на Оновлення ПЗ.

Закони ЄС вимагають від Apple не перешкоджати поширенню додатків від конкурентів – раніше компанію неодноразово звинувачували у зловживанні монополією на ринку. Наприклад, Apple практично завжди просувала власні додатки, залишаючи програми конкурентів «у тіні».

Зміни також торкнулися сервісу Apple News+ та повідомлень про трекінг для всіх Bluetooth-пристроїв. Це стосується не тільки AirTag від Apple, а й сторонніх пристроїв від інших компаній.

Глобальні зміни очікуються також і з виходом iPhone 16 – Apple впровадить чат-бота ChatGPT в iOS 18. Очікується, що оновлення стане доступним з виходом нового телефону у вересні 2024 року.