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Для защиты от хакеров: как правильно настроить Wi-Fi роутер TP-Link

8 августа 2022, 15:15
Николай Олефиренко редактор раздела Lifestyle
Роутер
Источник: Depositphotos

Интернетом пользуется миллионы украинцев ежедневно, и это касается как домашнего, так и мобильного. И если для телефона нужна только SIM-карта, то для Wi-Fi в доме нужен роутер. Популярным производителем таких устройств является компания TP-Link. Подключить к розетке — недостаточно, чтобы появился интернет.

Как правильно настроить роутер TP-Link — далее в материале.

В первую очередь, нужно подключить компьютер или телефон к Wi-Fi-точке роутера. Это необходимо, чтобы установить пароль и логин к настройкам, чтобы к роутеру не подключили незваные гости и просто посторонние люди. Учитывая нынешние реалии, это бывает небезопасно.

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Чтобы настроить роутер TP-Link, нужно следовать простой инструкции:

  1. Подключаемся к сети роутера, и вводим в строке браузера “192.168.0.1”.
  2. Появится меню для ввода логина и пароля. Стандартные для роутеров логин: admin, и пароль admin;
  3. После входа в настройку роутера, нужно выбрать вкладку Сеть;
  4. В меню WAN выберите Тип подключения PPPoE;
  5. На той же вкладке нужно заполнить следующие данные: Имя пользователя и Пароль для дальнейшего входа в настройки, если понадобятся изменения.

Это позволит обезопасить роутер TP-Link от настроек посторонних лиц, а также предоставит надежную передачу данных. В настройках также можно изменить имя точки, а также придумать свой собственный пароль, следить за передачей данных, и ограничивать доступ к сети конкретным устройствам.

Чтобы изменить пароль и название сети Wi-Fi, нужно найти вкладку Базовые настройки. Там появится вкладка Беспроводной режим, где и появится возможность изменить пароль и название точки.

Злоумышленники могут не только взламывать Wi-Fi сети, но и красть гаджеты. К примеру, смартфоны становятся легкой добычей, и после такого можно остаться без денег. В таких случаях нужно быстро заблокировать телефон.

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