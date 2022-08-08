Интернетом пользуется миллионы украинцев ежедневно, и это касается как домашнего, так и мобильного. И если для телефона нужна только SIM-карта, то для Wi-Fi в доме нужен роутер. Популярным производителем таких устройств является компания TP-Link. Подключить к розетке — недостаточно, чтобы появился интернет.

Как правильно настроить роутер TP-Link — далее в материале.

В первую очередь, нужно подключить компьютер или телефон к Wi-Fi-точке роутера. Это необходимо, чтобы установить пароль и логин к настройкам, чтобы к роутеру не подключили незваные гости и просто посторонние люди. Учитывая нынешние реалии, это бывает небезопасно.

Сейчас смотрят

Чтобы настроить роутер TP-Link, нужно следовать простой инструкции:

Подключаемся к сети роутера, и вводим в строке браузера “192.168.0.1”. Появится меню для ввода логина и пароля. Стандартные для роутеров логин: admin, и пароль admin; После входа в настройку роутера, нужно выбрать вкладку Сеть; В меню WAN выберите Тип подключения PPPoE; На той же вкладке нужно заполнить следующие данные: Имя пользователя и Пароль для дальнейшего входа в настройки, если понадобятся изменения.

Это позволит обезопасить роутер TP-Link от настроек посторонних лиц, а также предоставит надежную передачу данных. В настройках также можно изменить имя точки, а также придумать свой собственный пароль, следить за передачей данных, и ограничивать доступ к сети конкретным устройствам.

Чтобы изменить пароль и название сети Wi-Fi, нужно найти вкладку Базовые настройки. Там появится вкладка Беспроводной режим, где и появится возможность изменить пароль и название точки.

Злоумышленники могут не только взламывать Wi-Fi сети, но и красть гаджеты. К примеру, смартфоны становятся легкой добычей, и после такого можно остаться без денег. В таких случаях нужно быстро заблокировать телефон.