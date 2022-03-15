В Украине начал распространяться вредоносный код CaddyWiper, который поражает компьютеры жителей нашей страны. Так, основная цель вируса — стирать любые данные с памяти устройства.

#BREAKING #ESETresearch warns about the discovery of a 3rd destructive wiper deployed in Ukraine ????????. We first observed this new malware we call #CaddyWiper today around 9h38 UTC. 1/7 pic.twitter.com/gVzzlT6AzN — ESET research (@ESETresearch) March 14, 2022

Об это заявили эксперты из кибербезопасности ESET. Они заявили, что это уже третий подвид вредоносного кода Wiper, который распространяется в сети с момента нападения России на Украину 24 февраля. Код получил название CaddyWiper — он способен стирать данные и заполнять память специальными символами, делая восстановление информации невозможным.

Руководитель отдела исследования угроз в ESET Жан-Иан Бутен заявил, что пока удалось заметить небольшое заражение устройств — атака была нацелена только на одну организацию. В этом случае он не удалял данные, а блокировал их для дальнейшей работы с информацией.

Рекомендуется не переходить на подозрительные сайты, а также не открывать электронные письма от неизвестных пользователей сети.

Впрочем, пользователям РФ ограничивают доступ к соцсетям и без вирусов. Так, Роскомнадзор уже заблокировал доступ к Instagram и Facebook.

Следом за соцсетями Марка Цукерберга в бан на территории России может попасть и YouTube. Так, Кремль обвиняет сервис в якобы искажении информации о войне в Украине.