Шоу-бизнес Технологии Авто Отдых Праздники в Украине Астрология Лайфхаки Cпецтемы Видео
Интернет

Зачищает все данные под ноль: в Украине обнаружили опасный вирус

15 марта 2022, 15:35
Николай Олефиренко редактор раздела Lifestyle
Хакеры
Источник: Depositphotos

В Украине начал распространяться вредоносный код CaddyWiper, который поражает компьютеры жителей нашей страны. Так, основная цель вируса — стирать любые данные с памяти устройства.

Об это заявили эксперты из кибербезопасности ESET. Они заявили, что это уже третий подвид вредоносного кода Wiper, который распространяется в сети с момента нападения России на Украину 24 февраля. Код получил название CaddyWiper — он способен стирать данные и заполнять память специальными символами, делая восстановление информации невозможным.

Руководитель отдела исследования угроз в ESET Жан-Иан Бутен заявил, что пока удалось заметить небольшое заражение устройств — атака была нацелена только на одну организацию. В этом случае он не удалял данные, а блокировал их для дальнейшей работы с информацией.

Рекомендуется не переходить на подозрительные сайты, а также не открывать электронные письма от неизвестных пользователей сети.

Впрочем, пользователям РФ ограничивают доступ к соцсетям и без вирусов. Так, Роскомнадзор уже заблокировал доступ к Instagram и Facebook.

Читайте также:
InstagramСитуация ужасная: глава Instagram о блокировании соцсети в России

Следом за соцсетями Марка Цукерберга в бан на территории России может попасть и YouTube. Так, Кремль обвиняет сервис в якобы искажении информации о войне в Украине.

Теги
Війна в Україні
Если вы увидели ошибку в тексте, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Cntrl + Entr.
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь