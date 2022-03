В Украине начал распространяться вредоносный код CaddyWiper, который поражает компьютеры жителей нашей страны. Так, основная цель вируса — стирать любые данные с памяти устройства.

#BREAKING #ESETresearch warns about the discovery of a 3rd destructive wiper deployed in Ukraine ????????. We first observed this new malware we call #CaddyWiper today around 9h38 UTC. 1/7 pic.twitter.com/gVzzlT6AzN

— ESET research (@ESETresearch) March 14, 2022