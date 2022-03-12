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Ситуация ужасная: глава Instagram о блокировании соцсети в России

12 марта 2022, 08:29
Юля Захарченко редактор ленты
Instagram
Источник: Unsplash

В понедельник, 14 марта, социальную сеть Instagram заблокируют в России. Соответствующее решение приняло правительство РФ на фоне войны в Украине.

Глава Instagram Адам Моссери подчеркнул, что более 80 млн пользователей соцсети отрежут от всего мира.

 

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Публикация от Adam Mosseri (@mosseri)

– В понедельник в России заблокируют Instagram. Это решение отрежет 80 млн человек в России друг от друга и остального мира. Ситуация ужасная, — отметил он.

Ранее российский Роскомнадзор заявил, что заблокирует социальную сеть Instagram, которая принадлежит
компании Meta Platforms, Inc.

Meta временно отменила для пользователей Facebook и Instagram в ряде стран запрет на призывы к насилию против российских военных, которые вторглись в Украину и убивают мирных жителей.

Уже 4 марта правительство Российской Федерации приняло решение о блокировании соцсети Facebook из-за так называемой “дискриминации” российских СМИ, которые искажают информацию и называют военное вторжение РФ в Украину “специальной операцией на Донбассе”.

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Теги
Facebook , Instagram , Російська агресія , Россия , Соціальні мережі , соцмережі
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