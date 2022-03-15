В Україні почав розповсюджуватись шкідливий код CaddyWiper, який вражає комп’ютери жителів нашої країни. Так, основна мета вірусу – прати будь-які дані з пам’яті пристрою.

#BREAKING #ESETresearch warns about the discovery of a 3rd destructive wiper deployed in Ukraine ????????. We first observed this new malware we call #CaddyWiper today around 9h38 UTC. 1/7 pic.twitter.com/gVzzlT6AzN — ESET research (@ESETresearch) March 14, 2022

Про це заявили експерти з кібербезпеки ESET. Вони заявили, що це вже третій підвид шкідливого коду Wiper, який розповсюджується у мережі з моменту нападу Росії на Україну 24 лютого. Код отримав назву CaddyWiper – він здатний прати дані та заповнювати пам’ять спеціальними символами, роблячи відновлення інформації неможливим.

Керівник відділу дослідження загроз в ESET Жан-Іан Бутен заявив, що поки що вдалося помітити невелике зараження пристроїв – атака була націлена лише на одну організацію. І тут він не видаляв дані, а блокував їх задля подальшої роботи з інформацією.

Рекомендується не переходити на підозрілі сайти, а також не відкривати електронні листи від невідомих користувачів мережі.

Втім, користувачам РФ обмежують доступ до соцмереж і без вірусів. Так, Роскомнагляд вже заблокував доступ до Instagram та Facebook.

Слідом за соцмережами Марка Цукерберга у бан на території Росії може потрапити і YouTube. Так, Кремль звинувачує сервіс у нібито викривленні інформації про війну в Україні.