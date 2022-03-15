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Зачищає усі дані під нуль: в Україні виявили небезпечний вірус

15 Березня 2022, 15:35
Микола Олефіренко редактор розділу Lifestyle
Хакеры
Джерело: Depositphotos

В Україні почав розповсюджуватись шкідливий код CaddyWiper, який вражає комп’ютери жителів нашої країни. Так, основна мета вірусу – прати будь-які дані з пам’яті пристрою.

Про це заявили експерти з кібербезпеки ESET. Вони заявили, що це вже третій підвид шкідливого коду Wiper, який розповсюджується у мережі з моменту нападу Росії на Україну 24 лютого. Код отримав назву CaddyWiper – він здатний прати дані та заповнювати пам’ять спеціальними символами, роблячи відновлення інформації неможливим.

Керівник відділу дослідження загроз в ESET Жан-Іан Бутен заявив, що поки що вдалося помітити невелике зараження пристроїв – атака була націлена лише на одну організацію. І тут він не видаляв дані, а блокував їх задля подальшої роботи з інформацією.

Рекомендується не переходити на підозрілі сайти, а також не відкривати електронні листи від невідомих користувачів мережі.

Втім, користувачам РФ обмежують доступ до соцмереж і без вірусів. Так, Роскомнагляд вже заблокував доступ до Instagram та Facebook.

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Слідом за соцмережами Марка Цукерберга у бан на території Росії може потрапити і YouTube. Так, Кремль звинувачує сервіс у нібито викривленні інформації про війну в Україні.

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Війна в Україні
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