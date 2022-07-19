Долгожданный iPhone 14 может поставляться без слота для SIM-карточки. Вместо него будет доступен только электронный аналог.

По данным Wall Street Journal, технология eSIM стала популярной в Европе и Азии, где пользователи смартфонов активно переключаются между карточками разных операторов, чтобы пользоваться всеми преимуществами мобильной связи.

Эта технология и дальше будет развиваться, а физические SIM-карточки станут менее востребованными. Это касается и США — здесь обычно пользуются услугами одного оператора, но три провайдера уже готовятся к полному отказу от физических аналогов.

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Похоже, у Apple эту тенденцию заметили еще раньше — даже в бюджетном iPhone SE 3 появилась поддержка eSIM, а его представили в марте 2022 года. У iPhone 14 есть все шансы стать первым смартфоном в истории компании без физической SIM-карточки.

iPhone 13 2021 года стал первым устройством Apple, который смог поддерживать сразу две виртуальные карточки — компания давно готовится к полному переходу.

Даже с учетом новых и революционных технологий цены на iPhone 14 порадуют не всех. Будущие флагманы заметно подорожают в сравнении с прошлогодними моделями. За версию Pro попросят от $1 100, а увеличенная модификация Max получит ценник в $1 200. Топовая версия Pro Max обойдется в $1 700.