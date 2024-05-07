Космическое агентство NASA отменило первый тестовый полет космического корабля Starliner с экипажем внутри. Аппарат должен был полететь к МКС, но этом помешала техническая неисправность.

NASA отменило тестовый полет к МКС: что известно

Так, запуск был отменен всего за два часа до запланированного старта — корабль Starliner компании Boeing должен был подняться в воздух с космодрома Канаверал с астронавтами NASA. Барри Вилмор і Сунита Вильямс должны были добраться МКС и провести на станции около недели, после чего вернуться на Землю.

Причина отмены полета заключается в проблеме клапана выпуска кислорода в ракете Atlas-V, которая должна была транспортировать Starliner в космос.

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Глава NASA Билл Нельсон отметил, что безопасность для него важнее всего, и запуск произойдет позже. Правда, никаких точных сроков он так и не назвал.

На неудачу агентства США отреагировал и глава SpaceX Илон Маск. В своей соцсети X он предложил одолжить свою ракету, если такая нужда будет.

— Дайте нам знать, если потребуется одолжить ракету, — кратко сказал Маск.

Кстати, компания Илона также по всю готовится к путешествиям по космосу — SpaceX планирует выпустить миллионы скафандров EVA собственной разработки. Они пригодятся для колонизации Луны и Марса.