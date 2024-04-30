NASA проведет симуляцию жизни на Марсе для четырех добровольцев | Life

NASA планирует провести симуляцию жизни на Марсе для четырех добровольцев. Они будут жить 45 дней в условиях, приближенных к марсианским.

NASA проведет симуляцию жизни на Марсе

Так, для проведения исследования, ученым пришлось создать среду обитания в Космическом центре NASA имени Джонсона в Хьюстоне. Там команда из четырех добровольцев будет жить в течение 45 дней — с 10 мая по 24 июня.

Во время испытания, исследователи лучше узнают о способах защиты человека во время путешествий в космосе. Изоляция и внеземные условия могут повлиять на человеческий организм — об этом нужно узнать больше перед реальным полетом на Красную планету.

Сейчас смотрят

Кстати, даже общение с добровольцами будет происходить с задержкой, ведь отправка уведомления с Марса на Землю занимает около 5 минут.

Особое внимание будет уделено физиологическим, психическим и поведенческим реакциям человека на смену окружающей среды.

И без присутствия людей на соседней планете ученым есть что изучать — к примеру, ученые обнаружили гигантский вулкан на Марсе. Рядом с ним расположен огромный ледник, прямо возле экватора планеты. Эксперты предполагают, что вулкан был долгое время активным.