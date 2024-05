Компания SpaceX представила новый скафандр для космонавтов и планирует выпустить миллионы таких костюмов. Они будут использоваться для выхода в космос и освоения Луны и Марса.

Об этом компания Илона Маска заявила в соцсети X (Twitter). 4 мая корпорация показала дизайн будущих костюмов Extravehicular Activity (EVA) Suit, раскрыв их визуал в деталях.

К примеру, шлем похож на мотоциклетный, но с большим стеклом для обзора, а сам скафандр выполнен в черно-белых цветах и с нашивкой на плече.

По словам разработчиков, в сравнении с предыдущей версией улучшили подвижность, а также терморегуляцию для космонавтов. Шлемы печатают на 3D-принтере, и в них встроили проекционный дисплей и камеру.

Building a base on the Moon and a city on Mars will require millions of spacesuits. The development of this suit and the execution of the spacewalk will be important steps toward a scalable design for spacesuits on future long-duration missions as life becomes multiplanetary

— SpaceX (@SpaceX) May 4, 2024