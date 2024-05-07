Космічне агентство NASA скасувало перший тестовий політ космічного корабля Starliner з екіпажем всередині. Апарат мав полетіти до МКС, але цьому завадила технічна несправність.

NASA скасувало тестовий політ до МКС: що відомо

Так, запуск було скасовано всього за дві години до запланованого старту – корабель Starliner компанії Boeing мав піднятися в повітря з космодрому Канаверал з астронавтами NASA. Баррі Вілмор і Суніта Вільямс мали дістатися МКС і провести на станції близько тижня, після чого повернутися на Землю.

Причина скасування польоту полягає в проблемі клапана випуску кисню в ракеті Atlas-V, яка мала транспортувати Starliner у космос.

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Глава NASA Білл Нельсон зазначив, що безпека для нього найважливіша, і запуск відбудеться пізніше. Щоправда, жодних точних термінів він так і не назвав.

На невдачу агентства США відреагував і глава SpaceX Ілон Маск. У своїй соцмережі X він запропонував позичити свою ракету, якщо така потреба буде.

– Дайте нам знати, якщо буде потрібно позичити ракету, – коротко сказав Маск.

До речі, компанія Ілона також інтенсивно готується до подорожей космосом – SpaceX планує випустити мільйони скафандрів EVA власної розробки. Вони стануть у пригоді для колонізації Місяця і Марса.