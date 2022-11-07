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Речь о тысячах сотрудников: в Meta планируется большое сокращение

7 ноября 2022, 10:54
Карина Зуева редактор раздела Lifestyle
Речь о тысячах сотрудников: в Meta планируется большое сокращение
Источник: Depositphotos

Компания Meta, владеющая Facebook, может объявить о масштабных увольнениях уже на этой неделе.

Ожидается, что сокращения коснутся тысячи сотрудников, о чем сообщат в среду — 9 ноября. Сейчас в Meta работает более 87 тыс. человек.

По словам инсайдеров, официальные лица компании уже сказали сотрудникам отменить несущественные поездки, начиная с этой недели.

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Эти увольнения могут стать наибольшим сокращением персонала, проведенным технологической компанией в 2022 году, превзойдя даже увольнение в Twitter.

Кроме того, сокращение персонала также будет означать первую масштабную реструктуризацию в истории Meta.

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Напомним, совсем недавно соцсеть Twitter приобрел миллиардер Илон Маск. За один день он уволил около 50% сотрудников. Таким образом предприниматель хочет оптимизировать работу сервиса.

Источник
The Wall Street Journal
Теги
Meta звільнення
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