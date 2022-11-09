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Інтернет

З компанії Meta звільняють понад 11 тис. співробітників

9 Листопада 2022, 15:14
Каріна Зуєва редакторка розділу Lifestyle
З компанії Meta звільняють понад 11 тис. співробітників
Джерело: Depositphotos

Компанія Meta, яка володіє Facebook та Instagram, планує звільнити понад 11 тис. співробітників. Про це повідомив засновник компанії Марк Цукерберг у листі.

Так, американський медіамагнат зазначив, що це є однією із найскладніших змін в історії Meta. Йдеться про скорочення.

– Я вирішив скоротити розмір нашої команди приблизно на 13% та звільнити понад 11 тис. наших талановитих співробітників. Ми також робимо низку додаткових кроків, щоб стати більш компактною та ефективною компанією, скорочуючи дискреційні витрати та продовжуючи мораторій на прийом на роботу до першого кварталу, – йдеться в зверненні.

Усім, кого торкнулося скорочення, Цукерберг пообіцяв виплатити базову зарплату за 16 тижнів, покривати медичне обслуговування працівників та їхніх сімей протягом пів року, а також допомогти з працевлаштуванням упродовж трьох місяців після звільнення.

Зараз дивляться

– За межами США підтримка буде аналогічною, і невдовзі ми розробимо окремі процеси, які враховують місцеве трудове законодавство. Ми вирішили закрити доступ до більшості метасистем для людей, які їдуть сьогодні з огляду на обсяг доступу до конфіденційної інформації. Але ми зберігаємо адреси електронної пошти активними протягом дня, щоби всі могли попрощатися, – зазначив Цукерберг у листі.

Раніше ми писали про те, що в Meta планується велике скорочення. Як і обіцяли інсайдери, про нього сказали у середу, 9 листопада. Варто зазначити, що до звільнення співробітників у компанії працювало понад 87 тис. осіб.

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Джерело
Meta
Теги
Meta
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