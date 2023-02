Apple планирует выпустить бюджетный iPhone SE 4, но он появится в 2024 году. Примечательно, что устройство будет внешне напоминать iPhone 14, который представили в 2022 году.

Об этом заявил инсайдер Минг-Чи Куо — будущий бюджетник получит корпус от iPhone 14, а также OLED-дисплей размером 6,1 дюйма. Это будет первый смартфон линейки SE, который получит дисплей без технологии LCD.

(1/10)

[Update] Apple has restarted the iPhone SE 4 and will adopt an in-house 5G baseband chip. The significant decline in Qualcomm’s Apple orders in the foreseeable future is a foregone conclusion. https://t.co/0MeZDFnbzg

— 郭明錤 (Ming-Chi Kuo) (@mingchikuo) February 27, 2023