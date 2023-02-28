Apple планирует выпустить бюджетный iPhone SE 4, но он появится в 2024 году. Примечательно, что устройство будет внешне напоминать iPhone 14, который представили в 2022 году.

Об этом заявил инсайдер Минг-Чи Куо — будущий бюджетник получит корпус от iPhone 14, а также OLED-дисплей размером 6,1 дюйма. Это будет первый смартфон линейки SE, который получит дисплей без технологии LCD.

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[Update] Apple has restarted the iPhone SE 4 and will adopt an in-house 5G baseband chip. The significant decline in Qualcomm’s Apple orders in the foreseeable future is a foregone conclusion. https://t.co/0MeZDFnbzg — 郭明錤 (Ming-Chi Kuo) (@mingchikuo) February 27, 2023

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Чтобы привлечь покупателей, гаджет оснастят поддержкой 5G-сетей, и для этого Apple разработает собственный чип. Не исключено, что это SE создается для тестирования чипа, а не наоборот. Ожидается, что производство устройства начнется через год. Раньше в компании планировали отказать от линейки бюджетных смартфонов из-за дороговизны производства.

Предыдущий iPhone SE представили в марте 2022 года. Он получил 4,7-дюймовый дисплей, а также сканер отпечатков пальцев Touch ID. Главная особенность смартфона в начинке — он получил чипсет Apple A15. Цены на устройство начинались от $430.

Огромные изменения ждут и флагманов — iPhone 15 станут мощнее. В Apple хотят увеличить размер оперативной памяти с 6 до 8 Гб. Это поможет смартфонам работать значительно быстрее.