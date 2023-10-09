Поп-звезда Мадонна, известная свое активной общественной позицией, отреагировала на атаку Израиля боевиками ХАМАСа. В своем Instagram знаменитость выложила кадры взрывов и ужаснулась тому, что происходит на израильской земле

Видео состоит из нарезки хроники событий. Певица призвала поклонников помолиться за Израиль.

— Конфликты никогда не могут быть решены с помощью насилия. К сожалению, человечество не понимает этой универсальной истины. Никогда не понимало. Мы живем в мире, опустошенном ненавистью, — грустно резюмировала артистка.

Мадонна отметила. что сейчас она думает о семьях израильтян, пострадавших от нападения, о разрушенных домах, убитых детях, молодых и пожилых людях.

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— Я молюсь за вас. Я знаю, что это дело рук ХАМАСа, и что в Палестине есть много невинных людей, которые не поддерживают эту террористическую организацию. Это трагическое нападение лишь повлечет больше страданий для всех, — отметила знаменитость.

В комментарии к Мадонне пришло немало сторонников ХАМАСа. Они обвинили звезду в том, что она выбрала неправильную, по их убеждению, сторону. При этом звучат сообщения резко и даже грубо.

Жаль, что на этот раз ты заняла не ту сторону. Иди займись образованием.

Это то, что палестинцы чувствуют каждый день.

Я остаюсь с Палестиной.

Девочка, почитай книги.

Вы навязываете одну точку зрения миллионам подписчиков. Я люблю вас и всегда уважал вашу способность максимально использовать свободу слова и самовыражения, но это неприемлемо на многих уровнях.

Ранее модель Кайли Дженнер удалила пост в поддержку Израиля именно из-за подобных комментариев.